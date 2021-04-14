【愛傳媒郭香美專欄】母親在日治時期就讀第三高女時，（現今中山女高）學習鋼琴四年卓然有成，畢業時曾想赴日深造，但因無法割捨親情的牽絆，後來選擇進入臺北高等女子學院。

雖然進入高等學院後，母親從音樂轉向繪畫埋首耕耘，但她的音樂才華並未埋沒。

記得小時候，母親常彈著從娘家帶過來的嫁妝風琴帶著我們一起唱歌，1960年代，在家庭經濟吃緊的時候母親曾在南京西路的住宅裡開辦教授小提琴的音樂補習班。我們手足六人，在這樣的環境薰陶下，每個人都喜歡音樂。

還記得松棻大哥年少時就常播放黑膠唱片聽西洋古典音樂，二姐惠美和大哥同好，而且鋼琴彈得好，如果說母親是我的音樂啟蒙導師，那麼大哥和二姐就是引領我進入古典音樂殿堂的推手。

母親重視我們的文化教養、生活教育，深深影響日後為人母的我。兩個孩子小時候我也陪他們學琴，母子合奏的畫面，曾經成為我的繪畫題材，也是孩子成長過程中美好的記憶。

一直以來，音樂和繪畫一樣，是豐富我生命的精神食糧，缺一不可。每天醒來，總要先打開音響，播放古典音樂，然後在樂聲中繪畫。

每日午後彈奏鋼琴，已是多年來的習慣，每當拿到喜愛的新曲譜，如同剛裱好新畫布一樣，躍躍欲試的心情特別興奮，吸引我的程度，有時候還會讓我出現「先進畫室？」或「先進琴房？」猶豫不決的情況，很是奇妙有趣！

作者為膠彩畫家，傳承父親郭雪湖的膠彩畫藝術

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)