晶圓代工廠台積電位於南部科學園區的晶圓14P7廠發生停電意外，目前已靠柴油發電機復電，並與台電合作全力恢復正常供電，實際影響待進一步釐清。

台積電表示，晶圓14P7廠今天因南科超高壓變電所電纜異常，致廠區停電，廠內員工無安全疑慮，也無人員疏散。

台積電指出，目前已靠柴油發電機復電並與台電合作，全力恢復正常供電。實際影響待恢復正常供電後釐清。（編輯：張均懋）1100414

(中央社)