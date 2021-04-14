南科晶圓廠驚傳停電 台積電回應了 15:022021/04/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電位於南科的14P7廠今(14日)發生停電意外，目前已靠柴油發電機復電，並與台電合作全力恢復正常供電。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶圓代工廠台積電位於南部科學園區的晶圓14P7廠發生停電意外，目前已靠柴油發電機復電，並與台電合作全力恢復正常供電，實際影響待進一步釐清。 台積電表示，晶圓14P7廠今天因南科超高壓變電所電纜異常，致廠區停電，廠內員工無安全疑慮，也無人員疏散。 台積電指出，目前已靠柴油發電機復電並與台電合作，全力恢復正常供電。實際影響待恢復正常供電後釐清。（編輯：張均懋）1100414 台積電赴美設廠 美最大國外投資案 基於風險考量 三星助聯電擴產...早就吹了 (中央社) #晶圓 #停電 #供電 #影響 #台積電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞分析－美組半導體聯盟 意在圍堵中國 04:102021/04/14 財經要聞 傳三星聯電同盟 業界評難 04:102021/04/14 財經焦點 石化業與時俱進 演算疫後經濟致勝方程式 04:102021/04/14 財經要聞 航海王、鋼鐵人續強 指數緩步上攻萬七關卡 09:222021/04/14 財經 台股大洗三溫暖 從上漲百點到下殺250點 指數失守16600點 11:182021/04/14 財經 萬七當前 內資多殺多 台股再寫７紀錄 04:102021/04/14 財經要聞 1分鐘讀財經》驚爆三星助聯電擴產 業界曝台韓聯軍內幕 08:222021/04/14 財經 台股上下狂震375點 收盤漲41點爆4800億天量 13:402021/04/14 財經 台科大應科所教授王復民：電動車商機可預期更要把握 04:102021/04/14 產業特刊 《晨間解盤》調節賣壓不輕 靜待台積法說(倫元投顧提供) 07:452021/04/14 財經 攜新曲光速回歸 SHINee中文喊話台粉：想念大家 12:332021/04/14 娛樂 財經熱門新聞 南科晶圓廠驚傳停電 台積電回應了 - 財經 - 中央社 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？ - 財經 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 美制裁陸掃到台灣IC設計 謝金河曝最慘是這家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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