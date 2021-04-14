晶圓代工廠台積電位於南部科學園區的晶圓14P7廠發生停電意外，目前已靠柴油發電機復電，並與台電合作全力恢復正常供電，實際影響待進一步釐清。

台積電表示，晶圓14P7廠今天因南科超高壓變電所電纜異常，致廠區停電，廠內員工無安全疑慮，也無人員疏散。

台積電指出，目前已靠柴油發電機復電並與台電合作，全力恢復正常供電。實際影響待恢復正常供電後釐清。（編輯：張均懋）1100414

台積電赴美設廠 美最大國外投資案
基於風險考量 三星助聯電擴產...早就吹了

(中央社)

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