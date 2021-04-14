828可望有四項公投案進行投票，民進黨已確認不提對案。國民黨主席江啟臣今天在中常會指出，此舉證明公投提案的正當性，呼籲民進黨政府應該正面看待公投案的行使，放棄一邊溝通，一邊攻擊的兩手策略。

江啟臣說，民進黨政府日前已經確認，不會透過行政院及立法院，針對本黨，以及民間團體所提的各項公投案，提出公投對案。這樣的做法，不但證明了公投提案的正當性，更顯示目前代議制度，在民進黨完全執政的專橫下，缺乏有效的民意代表性。民進黨直到公投幾乎成案，才願意展開正面溝通，同樣令人感到遺憾。

江啟臣表示，接下來到公民投票日之前，也就是8月28日之前，民進黨的作為更將決定，這次公投能否成為公民權行使的典範，或只是政治對立的延伸。我們再次呼籲，民進黨政府應該正面看待公投案的行使，放棄一邊溝通，一邊攻擊的兩手策略。放下執政的傲慢，謙卑地相信人民的智慧。將國家政策的決策權還給人民，並且依法遵守公投的結果。

(中時 )