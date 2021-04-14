歐盟審計單位周二表示，歐盟開發電動車(EV)充電基礎設施的速度太慢，將無法達成歐盟目標。

歐洲審計院(ECA)正在觀察歐洲執委會如何支援成員國去擴展充電基礎設施，以及執委會如何管理歐盟相關資金。

ECA發現公共充電站的數量在各會員國之間明顯不同，支付系統也沒有相互協調，讓駕駛人在歐洲各國旅行以及充電時，被迫必須使用多種訂購或付費方式。

ECA負責調查的官員表示，歐盟去年每10輛新車銷售中就有一輛是電動車，但是充電站的設置在各國之間的分布相當不平均。

而執委會希望在2025年讓歐洲有100萬個充電點，以便在2050年順利讓碳排從1990年的水準減少90%。

歐盟27國以及英國目前每年充電點的增加數量約在3.6萬個，總數從2014年的3.4萬個增加到2020年9月的25萬個。依照目前拓展和增加速度，2025年要達到100萬個是有相當的難度。

ECA認為每年至少要新增15萬個充電點，也就是每周新增3000個，方能補足落差。

汽車製造商預測在2019年和2025年間，電動車產量將有6倍的成長，年產量超過400萬輛，來到歐洲汽車產量的五分之一。

ECA審計人員親自駕駛電動車，行駛於德國、法國和義大利，以測試歐盟資助的充電設備。他們認為整體經驗是正面的，但是在調查報告中，ECA認為駕駛員缺乏即時資訊，無法知道沿路的充電點有哪些是故障的或是正在大排長龍。

歐盟已經設下目標，到2030年要讓3000萬輛零碳排車跑在馬路上，以及2050年出現絕大多數的零碳排車輛。而歐盟目前僅約註冊有200萬輛電動車。

(時報資訊)