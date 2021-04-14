方舟投資管理公司（Ark Investment Management）執行長、有科技股「女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）接受媒體訪問時表示，繼特斯拉和電動車之後，數位錢包和基因體學（genomics）將成為兩個最大的顛覆性趨勢。

伍德表示：「我們對數位錢包感到非常興奮。我們真的認為這些數位錢包，以及『雙邊市集』（two-sided marketplaces）、商家和消費者，將篡奪現今銀行業所扮演的許多角色。」

這位方舟的投資長暨執行長因投資「顛覆性創新」（disruptive innovation）股票而打響名號。根據FactSet提供的數據，伍德的旗艦基金ARK Innovation在過去一年來已經吸金超過167億美元。

伍德大舉押注Square和PayPal這類在數位錢包領域佔有主導地位的個股。在方舟創新的持股中，Square股票的佔比超過7%，排名第二，僅次於特斯拉。

伍德表示，在中國，微信支付與支付寶則是數位錢包領域的佼佼者。

她表示，現在正在走向數位化、走向行動化，就像你的口袋裡有一家小型的銀行分行，我們將藉此取得各種金融服務，包括貸款、轉帳卡（debit card）、信用卡，以及購買股票和比特幣。

另一方面，伍德稱基因科技領域也將達到擺脫地心引力的「脫離速度」（Escape Velocity）。她表示：「DNA定序將首次引進醫療保健的決策中，坦白說，到目前為止，所有醫療保健的決定裡，有一半以上是基於猜測或經驗，而現在我們將擁有數據」，「我們將能夠治愈我們從未認為可能治癒的疾病，包括癌症」。

方舟的Genomics ETF已大量押注分子診斷公司Exact Sciences Corp和基因檢測公司Invitae。其中，Exact Sciences股票佔該ETF基金將近5%。生技公司CRISPR Therapeutics是該基金另一支主要成分股。

(時報資訊)