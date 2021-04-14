美國海軍新聞網(USNI)報導，有鑑於中國大陸船隻持續聚集於南海牛軛礁，菲律賓14日宣布已增派更多艦隻前往南海爭議海域自由島群(Kalayaan Island Group)巡邏。目前菲國在南海占有自由島群，由9座海上地物組成；其中，面積最大的當屬中業島。由於中國大陸、越南皆宣稱擁有中業島主權，陸菲彼此舉措無疑讓南海緊張情勢進一步升溫。學者認為，這除反映出印太區軍事平衡愈來愈不利華府，讓北京感於挑戰現狀、更有意藉由現身牛軛礁逼菲國選邊站。

菲國政府表示，西菲律海國家特遣部隊西部特遣隊，已部署海岸防衛隊的1艘快艇、4艘海軍船艦，與漁業與水產資源局的2艘船艦，前往南海與自由島群進行海上巡邏，以因應大陸船隻出現在牛軛礁。

西部特遣隊指揮官羅伯特(Ramil Roberto)強調，菲國政府將在「該國海域」採取海上、主權與執法巡邏。巡邏範圍包括牛軛礁、中業島、禮樂灘，以及自由島群其他部分。擴大巡邏能傳達菲國政府對於南海爭議區的關心，西部特遣隊將持續類似任務，以確保菲國軍隊與行政機關在各項任務、支持國家政策與戰略上，能夠相互協調、互補與互相支持。

隨著菲國宣布部署後的數小時，菲國外長陸辛（Teodoro Locsin）在推特上指責大陸派出9艘海上民兵船隻，逗留在牛軛礁一帶；隨後更引述CNN等媒體報導，指控大陸海上民兵船隻約240艘船艦駛入西菲律賓海。甚至在菲國召見大陸駐馬尼拉大使前，陸辛就像大陸政府提出外交抗議。

They took a closeup shot of a Chinese war vessel? Musta used the biggest telephoto lens maybe filling up the whole chopper. Close up at 200 kilometers. https://t.co/LQzwmsObnj — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) April 14, 2021

不過，菲國軍方則指出，至少有28艘大陸船隻仍逗留在南海與自由島群；其中，包括北京海警與海上民兵的船隻。由於這類灰色行動恰巧在美菲肩並肩聯演前夕，針對意味濃厚。

澳大利亞新南威爾斯大學澳大利亞國防學院榮譽教授塞爾(Carlyle Thayer)認為，在肩並肩聯演前夕，大陸海上民兵現身牛軛礁，無疑是逼馬尼拉在北京與華府之間二選一。

他進一步解釋，大陸海上民兵現身牛軛礁旨在破壞美菲或區域聯盟，更透過大陸船隻在南海的存在，展現北京的主導能力與在南海的力量，進而反映出美國維護區域現狀。他強調，一個自信的大陸已成為美國最大的競爭對手，即結合經濟、外交、軍事、科技力量，北京有能力對抗美主導的國際體系秩序。

他分析，隨著共軍不斷改良武器與各項資產能力，美國對北京的軍事優勢正逐漸萎縮。甚至，美國面臨的最大危機，就是削弱具有戰鬥力的傳統嚇阻力量。「如果沒有可信的傳統嚇阻能力，大陸就敢於破壞國際秩序，以及我們自由開放的印太價值觀」。

他警告，隨著印太區的軍事平衡愈來愈不利美國，即使華府維持自由航行任務與海軍在印太區的存在，北京也會愈來愈敢於修正區域現狀，不論是在台灣還是南海。

(中時新聞網)