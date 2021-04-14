來自新疆的迪麗熱巴擁有異域風情的盛世美顏，以混血兒般的精緻五官、火辣身材，讓她成為大陸新生代花旦，而28歲迪麗熱巴近期則與21歲的男星吳磊在古裝劇《長歌行》搭檔飾演情侶，兩人相差7歲，不免遭質疑外型不搭、沒有CP感，對此，迪麗熱巴也說了內心想法：「我也不老啊」。

迪麗熱巴在新戲《長歌行》中，卸下女神光環，多次以女扮男裝英姿颯爽模樣入鏡，而與迪麗熱巴搭檔的是，小她7歲的吳磊，女大男小的組合卻讓迪麗熱巴也擔心是否有明顯的年齡感，對此，迪麗熱巴接受《騰訊新聞》專訪時不禁感嘆：「我也不老啊，也是20多歲的人來著」，字裡行間流露著滿滿委屈。

同時，迪麗熱巴也提到，雖然吳磊小他7歲，但是對方在表演時相當成熟、穩重，絲毫感受不到兩人有年齡差距，加上《長歌行》的感情戲不多，也讓迪麗熱巴感到安心不少。

其實迪麗熱巴才因在《長歌行》的造型顯老，又面露疲態，而引發外界討論，不過迪麗熱巴這回靠著演技扳回一城，她日前在哭戲時，演技大爆發，那場戲是迪麗熱巴飾演的「李長歌」面對摯友「阿竇」離世，迪麗熱巴在戲中哭得撕心裂肺、臉都糾結在一起，讓觀眾看了都很揪心，而儘管導演已喊卡，迪麗熱巴的情緒仍久久無法自拔、仰天流淚，撕心裂肺痛哭的模樣感染全場。

(中時新聞網)