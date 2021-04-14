臺灣港務公司因基隆港務分公司副總經理林素如退休，3月底做過一波人事異動，14日進行第二波高階主管調動，行政副總經理王派峰調任副總經理兼任花蓮港務分公司總經理，助理副總經理王錦榮調陞工程副總經理，並代理行政副總經理。

三月底的異動是由行政副總王派峰兼任花蓮港務分公司總經理；原花蓮港務分公司副總經理陳榮聰，調臺中港務分公司副總經理；原臺中港務分公司副總陳武藏，調基隆港務分公司副總經理。

港務公司指出，新任花蓮分公司總經理王派峰，現年60歲，國立臺灣大學商學系畢業，77年特種考試調查人員乙等考試及格，歷任總公司資深處長、高雄分公司港務長、高雄分公司副總經理及總公司行政副總經理等職務，資歷完善，處事幹練，且熟稔港務經營業務，表現有目共睹。

新任工程副總經理王錦榮，現年59歲，國立高雄應用科技大學電能與控制工程研究所碩士，80年公務人員高等考試電機工程類科及格，歷任總公司資深處長、基隆分公司總工程司及總公司助理副總經理等職務，工程業務嫻熟，且閱歷豐富，擅長溝通協調及危機處理。

港務公司業務副總鍾英鳳與執行副總兼高雄分公司總經理張國明明年初就要退休，接著總高級研究委員劉詩宗、台中港主任秘書王國瑛等將在明年上半年退休。

港務公司強調，公司內部人才濟濟，本次職務調整人選之專業素養、人格特質及職務歷練更是一時之選，相信在新的工作崗位上必能凝聚團隊，帶領公司同仁拓展商機，提升臺灣港群之服務品質及國際競爭力，公司也會加強接班人選培養，厚植實力。

(工商 )