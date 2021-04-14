北半球逐漸脫離冬季進入PVC需求旺季，且印度下游管材市場亦進入傳統旺季，市場供不應求情形更加明顯，加上EVA也在4~5月邁入大陸鞋材傳統旺季，光伏料及電線電纜料需求亦佳，有助報價行情高檔走堅，利差空間相對走堅勝出。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）及聯成（1313）營運有望受惠看俏，股價攀揚表態。

美國同業因暴風雪宣布不可抗力，惟陸續恢復生產，稍稍緩解供給缺口：Shintech預計近期解除不可抗力，供應能力逐漸恢復，惟FPC-USA、Oxy和Westlake四月仍維持不可抗力狀態。

台塑表示，亞洲PVC同業第2季相繼啟動歲修計畫，包括日本Taiyo於3-4月歲修，信越及Kaneka於5月歲修；韓國廠家LG於4月歲修；印度Reliance於4月歲修15-20天。加上同業卡達QVC因生產異常宣布不可抗力，預計影響生產1~2週，該廠供應EDC及VCM予印度Chemplast、Finolex、DCW及Reliance等公司，均讓PVC供需緊繃局勢延續。

影響所及，PVC第二季在供給縮減、旺季需求烘托下，報價仍有小幅上漲機會。其後，伴隨新冠疫苗持續接種、中美等國基礎建設政策蓄勢推展支撐，後市表現不看淡。

此外，第2季EVA有5家同業安排歲修，合計年產能93萬噸（中國大陸燕山石化20萬噸、韓國道達爾43萬噸、樂天化學14萬噸、LG化學16萬噸），佔亞洲產能28％，市場供給減少。

4~5月為大陸鞋材傳統旺季，一般發泡料EVA需求穩定，光伏料及電線電纜料EVA需求亦佳，且大陸新增120萬噸產能，預計延至下半年甚至明年第1季才會投產，有利價格維持高檔。

(工商 )