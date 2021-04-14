民進黨立委王定宇與前發言人顏若芳日前被爆出同居疑雲，雙方皆澄清是租屋關係，事後王定宇一改過往風格，低調不太接受媒體訪問，行事作風大不相同。兩人14日首度在媒體前同框，一進一出中常會會議室，「房東與房客」擦身而過零互動。

(中時 )