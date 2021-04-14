王定宇 顏若芳同居疑雲後 「房東與房客」同框零互動 16:402021/04/14 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 顏若芳（前）走出會議室時，碰巧王定宇（後）抵達，兩人擦身而過零互動。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委王定宇與前發言人顏若芳日前被爆出同居疑雲，雙方皆澄清是租屋關係，事後王定宇一改過往風格，低調不太接受媒體訪問，行事作風大不相同。兩人14日首度在媒體前同框，一進一出中常會會議室，「房東與房客」擦身而過零互動。 國道上爆胎發現輪框遭貫穿大洞 民眾見圖嚇傻：踩到地雷？ 永豐耕耘數位創新 銀行證券獲《財資》五大獎 (中時 ) #王定宇 #顏若芳 #同居 #房東 #房客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 與海洋生物零距離 觀察池現有花枝寶寶 10:232021/04/14 旅遊 經濟部打造千項車電專利庫 25項亮點展品 創造產業技術新突破 18:052021/04/14 汽車情報-汽車新聞 25項亮點展品 經濟部打造千項車電專利庫 19:382021/04/14 財經 大溪豆干節熱鬧登場 創意活動邀民眾同遊 17:252021/04/14 寶島 生日結婚當紀念日 板橋戶政事務所送小禮物同賀 19:452021/04/14 寶島 龍華科大座談 擴展學子視野 19:222021/04/14 寶島 1歲嬰就愛阿嬤泡的「加味奶」母喝一口嚇歪秒送醫 10:362021/04/14 搜奇 台灣人在大陸》我在大陸實習的「晶」歷 08:252021/04/14 兩岸徵文 台鐵聘44人搞安全 喊「零重大事故」2年後害49命 07:192021/04/14 政治 波力-KY今年續佈建兩岸碳纖維複材汽車輪圈經銷商 13:512021/04/14 財經 苗栗招商有成 台積電竹南封測廠進度達7成 14:592021/04/14 財經 政治熱門新聞 太魯閣號事故8.1億捐款用途曝光後 最新民調結果超驚人 - 政治 1千億援外資金去哪了？官員竟瞎回4字 高金素梅暴怒：不要太過分 - 政治 拜登好友陶德訪台後 共軍明起台海實彈軍演 - 政治 美國前高官來台談什麼？名嘴起底爆驚人內幕 - 政治 日核廢水將排入海 蔡政府慘了？ 最新民調結果曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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