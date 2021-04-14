財政部國稅局表示，今年五月我國首次開放「手機報稅」，民眾可以利用智慧型手機連結至財政部電子申報繳稅服務網站，不用安裝APP，進入手機報稅系統首頁，只要選擇「我要報稅」，接下來只要按照手機螢幕步驟操作即可完成綜所稅申報。

今年我國推出手機報稅新措施，在認證方面，有三種方式供民眾選擇登入報稅系統，包含「行動電話認證」（手機門號+健保卡號）、「行動身分識別」及「戶號+查詢碼」。

其中選擇「行動電話認證」的民眾，手機門號必須是綁定本人名下才能進行認證，且行動電話認證是透過載有SIM卡的行動裝置連線至「TWID身分識別中心」發出確認請求後方能驗證，所以一定要使用4G/5G網路連線，驗證中須關閉Wifi。

手機報稅適用於「透過網際網路下載資料後不需修改免稅額、所得額及扣除額資料」且「無須檢附證明文件」的案件，登入系統後操作簡單，只要完成五大步驟，包括驗證身分、填寫資料（查看基本資料及編輯地址和電話號碼）、確認稅額、繳稅或退稅、申報完成。

然而，今年申報期間若先以電腦或平板完成報稅者，無法使用手機辦理更正申報。

(工商 )