台灣5G市場迅速發展，為力拼成長台灣三星電子日前宣布推出專為Z世代打造的5G新機Galaxy A52 5G防水豆豆機。這一款手機有哪些亮點，一起來瞧瞧！
Galaxy A52 5G採用高通Snapdragon 750G處理器（八核心處理器（Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz）），共有6+128、8+256兩種容量，都可支援microSD最高擴充至1TB。機身具備3.5mm耳機孔（包裝未附有線耳機），且有透明保護殼。
Super AMOLED 6.5吋Ｏ極限全螢幕支援120Hz更新率，追劇、玩Game都流暢清晰。4,500mAh電池可預備超長續航力電池及支援25W閃電快充功能。且機身支援支援IP67防水防塵，外出攜帶也不用擔心潑水危機。採用螢幕指紋辨識、臉部辨識，螢幕對機身佔比高。音效上支援杜比環繞音效，也可使用Samsung Pay，體驗無接觸付款。
Galaxy A52 5G搭載6400萬畫素(f/1.8)OIS主相機、1200萬畫素超廣角相機（f/2.2，視野123度）以及500萬畫素景深鏡頭(f/2.4)與500萬畫素微距鏡頭(f/2.4)的組合，前鏡頭則是3200萬畫素相機（f/2.2）。主相機可支援美顏錄影、手繪動態錄影、景深特效、場景智慧辨識、瑕疵檢測、AR貼圖、虛擬人偶、濾鏡效果、一鍵拍錄、夜間模式等功能，不論踏青郊遊、家族聚會或班級聚餐，親友再多、美景再大皆可輕鬆捕捉。
Galaxy A52 5G採用俏皮可愛的豆豆鏡頭，搭配質感霧面機殼與活潑四色選擇，讓手機瞬間化身最潮配件！此外，亦完整體現Galaxy生態圈，不僅能跨裝置串聯使用者的運動休閒與生活，更能隨時與好友進行音樂分享，透過各自的Galaxy Buds同步聆聽喜愛的歌曲。
Galaxy A52 5G 共有潮黑豆豆、沁白豆豆、絢紫豆豆及晶藍豆豆四種顏色選擇。6GB+128GB版本在三星商城、全台三星智慧館、中華電信及經銷通路陸續上市，單機建議售價NT$13,990；8GB+256GB版本則於三星商城、全台三星智慧館、各大電信及經銷通路陸續上市，單機建議售價NT$15,990。
(科技)
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