月眉台地山腰擁有水質極佳的湧泉提供農用灌溉。（王文吉攝）

台中市月眉台地遠眺火炎山視野極佳，山腰擁有水質極佳的湧泉，以及百餘年前的紅磚造屠宰場遺蹟、舊巡山員宿舍等，觀光潛力十足。市議員吳敏濟輔導外埔區土城社區發展協會申請「土城社區友善環境空間改善工程」，將修建171公尺步道、觀景平台、停車場等，近日已獲水保局通過補助600萬元。

吳敏濟輔導外埔區土城社區發展協會申請「土城社區友善環境空間改善工程」，包含步道、觀景平台、停車場及綠美化等，總經費600萬元，近日已獲水保局審核通過。吳敏濟14日邀集農業局、外埔區公所等單位辦理施工前說明會，居民現場煮湯圓慶祝。

土城社區發展協會理事長張明忠介紹，該地點位於外埔區土城路近安眉路口的月眉台地山腰處，在地人稱為五崁腳，擁有豐富的觀光及人文資源，區內有水質極佳的湧泉提供農用灌溉，另有紅磚造屠宰場遺跡、舊巡山員宿舍及百年大樟樹，遠眺火炎山視野極佳。

慷慨無償提供停車場用地的陳勢力回憶，這裡是他從小到大生活的地方，一家人不論是洗衣或飲水，都是取用這裡的泉水。幾十年前阿兵哥行軍經過，就在雜貨店買黑糖泡泉水喝降火氣。五崁腳有機米產銷班陳仕寶也說，有這口井才有有機產銷班的存在。

吳敏濟指出，這是一個難得的農村再造個案，觀光休閒發展潛力十足，受到土城社區發展協會之請託，他多次召集相關單位會勘協商，感謝地主陳勢力與林務局提供土地，也感謝水保局補助經費，以及農業局協助，為外埔與后里提供新的觀光休憩景點，也讓歷史遺跡得以保存。

農業局副局長蔡勇勝表示，這次的友善環境空間改善工程，在吳敏濟議員、林務局協助及土城社區發展協會的努力下，水保局於3月底通過補助600萬元，工程內容包括修建步道171公尺、觀景平台30坪、停車場、綠美化等，將由外埔區公所負責發包。

外埔區公所區長葉聯慶表示，預計5月完成規劃設計，內容會徵詢問多方意見，預計8月發包，在年底前可全部完工，讓社區居民有良好的運動及休憩的地方。

台中市議員吳敏濟爭取「土城社區友善環境空間改善工程」600萬元補助。（王文吉攝）

「土城社區友善環境空間改善工程」包含步道、觀景平台、停車場及綠美化等。（王文吉攝）

(中時 )