因併購案惹了一身腥的東芝執行長(CEO)車谷暢昭(Nobuaki Kurumatani)，14日終於宣布下台，原因是日前傳出，CVC資本合夥(CVC Capital Partners)要以200億美元價格，幾乎是強行收購東芝後並下市，因而引發東芝股東群起不滿所致。不過，現在車谷暢昭已辭職，CVC是否還能像之前一樣，握有東芝獨大公開收購權力，市場也正議論紛紛。

日本東芝新任執行長外界也不陌生，就是之前傳位給車谷暢昭的綱川智(Satoshi Tsunakawa)。同時，此消息一傳到日股，14日東芝股價也大漲5.8%做收。

東芝董事會代表指出，綱川智復職是股東們所眾望所歸，下台的車谷暢昭也表示，東芝復甦之路已確定，自己也可就此辭職。

至於CVC在6日的併購提案，是CVC自己一廂情願的，也缺乏實質性內容，故需要審慎考慮。不過，東芝在收到CVC正式提議後，可能會成立一個獨立的外部董事會。

14日，東芝股票收盤時來到4860日圓價位，其實與CVC提出的每股5000日圓，兩者相差不遠。

不過，外界質疑，就是因為CVC是車谷暢昭前任老東家，所以其它國際資本業者才會被排擠在外，得以讓CVC以低於行情價格來收購東芝。東芝股東之一的投資基金綠洲管理(Oasis Management)曾說，CVC出價至少每股要從6200日圓起跳才合理，而不是聽說只有5000日圓。

目前，新任CEO出爐下，據悉美國KKR與加拿大Brookfield等國際大資本業者，都傳出有興趣加入併購東芝行列。雖然KKR與Brookfield都沒有回應併購東芝一事，但是，東芝是核能相關產品製造商之一，因產品的敏感性使然，故也需要日本政府點頭，東芝才能順利嫁出去。

(時報資訊)