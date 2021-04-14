嬌生新冠肺炎疫苗喊卡、通膨跳增帶來隱憂擺一邊，美股隔夜在科技股領漲下，標普500再創新高、那指大漲逾1%。台股今日上沖下洗，劇烈震盪逾370點，早盤由權王台積電(2330)開高下重啟攻勢，航海王、鋼鐵人聯手出擊，領航指數一度大漲百點重返16900點之上，盤中高檔獲利賣壓傾巢出籠，指數兩波急殺一度大跌逾200點，連續貫破16800、16700、16600點三關卡，失守5、10日短期均線，最低下探16559點，隨著低接買盤進場拉抬，終場加權指數上漲41.06點為16865.97點，重返五日線，再爆歷史天量4838.34億元。今日外資(不含外資自營商)賣超17.9607億元，投信賣超1.9669億元，自營商賣超16.6171億元，三大法人賣超36.54億元。

台積電(2330)明日舉行法說會，聚焦資本支出、美國建廠進度、未來營運成長目標、股利政策等，由於台股近日震盪劇烈，市場對短線走勢看法保守，並期待台積電法說會能捎來佳音，穩住大盤走勢，惟法說會前夕陷入震盪，今日低探600元後獲買盤敲進拉尾收最高612元，聯電(2303)與三星合作計畫傳已破局重挫3%，日月光投控(3711)、鴻海(2317)跟進走弱，聯發科(2454)抗跌守紅盤。

世芯-KY(3661)捲入飛騰風暴，營收目標估掉25％，法說會喊話仍難止血，外資評中立、目標價780元，今仍爆量苦吞第4根跌停、摔落600元，重創IC設計族群，亞信(3169)、笙泉(3122)、金麗科(3228)、M31(6643)、九齊(6494)、點序(6485)、驊訊(6237)、晶焱(6411)盤中齊殺跌停成空方大本營。面板族群亦遭提款，雙虎群創(3481)續帶量殺跌5%，友達(2409)下挫3%、彩晶(6116)收黑1.3%，偏光板雙雄誠美材(4960)、明基材(8215)等同步走弱。

歐美熱軋續攀高，中鋼(2002)盤價明顯落後國際行情，鋼鐵人今日由中鋼(2002)亮燈漲停領軍，帶動中鴻(2014)、春源(2010)、豐興(2015)、燁輝(2023)、燁興(2007)、新光鋼(2031)、海光(2038)運錩(2069)、千興(2025)等剽悍大漲，成多頭人氣指標。航運族群早盤全力衝刺，惟高檔壓力沉重隨大盤下殺後震盪走高，長榮(2603)收盤進逼60元高位，陽明(2609)載浮載沉震盪翻紅，散裝航運獲買盤點火人氣匯聚，四維航(5608)一度亮燈漲停，裕民(2606)看好散裝航運今年持續復甦，偕台航(2208)乘風破浪走揚2%。

中美貿易戰恐衝擊科技股，世芯-KY連吞四根跌停，摜破600元大關，台股多頭列車遇亂流，外資趁機提款調節，連4日賣超達140.22億元。5日RSI為70.73，10日RSI為68.04，9日K值為75.80，9日D值為81.02，20日乖離率為2.35。台股今日盤中兩波急殺，陸續貫破16800點、16700、16600點，尾盤在台積電、聯發科神救援下翻紅收高，站回五日線。市場觀望明日台積電法說會動向，台積電股價若盤整，想靠其他類股推升盤勢難度稍高。世芯-KY股價連吞4根跌停，明日是否打開跌停，讓IC設計族群擺脫惡夢，將是觀盤重點。

分析師表示，台股指數來到相對高點，連續爆出巨量，對指數來說多少形成壓力，惟台股中長線基本面不變，目前看來並未有翻轉之虞。資金持續流向低位階股，加上當沖比率持續拉升，帶動成交量進一步放大，預期市場情緒冷卻後，成交量將下降。台股短線聚焦明日台積電法說是否能吸引資金回流，方能帶動指數繼續創高。即使有變數，指數亦不致於大幅拉回，預料將進入橫盤整理。因萬七大關有壓，加權指數陷入整理機會高，高低點約在16,500～17,000點之間。展望後市，因各國持續刺激經濟，顯示台股目前未受其他高風險因素威脅，反之將受惠於資金行情與景氣復甦所帶來之優勢，有望維持強勢整理格局。盤面將呈輪動表現，持續看好記憶體、伺服器、手機、傳產等類股。

(時報資訊)