監委王幼玲（中）、王美玉（右）、高涌誠（左）今天下午召開記者會，說明澎湖監獄去年一個月內有四名受刑人死亡，糾正澎湖監獄與矯正署。（趙婉淳攝）

澎湖監獄去年4月至5月連續發生4名受刑人死亡的重大事故，經監委王幼玲、王美玉、高涌誠調查，發現澎湖已悖離曼德拉原則、公民與政治權利國際公約及身心障礙者權利公約，所要求應保障受刑人相關權益的意旨，且違反監獄行刑法規定；糾正矯正署與澎湖監獄。

監委高涌誠說，司法院長許宗立曾說，受刑人是穿著囚服的國民，只是失去自由，跟其他人的權益一樣，受刑人經教化後將回歸社會，其生活品質尤其是健康權應被關注，且所有人民都已納入健保。

高涌誠認為，矯正署應採教化，而非懲罰，讓受刑人完成教化回歸社會後，不會成為社會的問題，不希望受刑人的健康問題，造成全民健保的負擔，這沒必要，希望監獄中的戒護、矯正人員，能先改變這些觀念。

澎湖監獄在1個月內，有4件受刑人死亡案件，引發監委關注介入調查。去年4月至5月間，林姓受刑人在舍房上吊自縊、游姓受刑人誤食除鏽劑死亡、鄧姓受刑人因惡性肝腫瘤及黃姓受刑人因心肌梗塞死亡。

經調查，監委王幼玲表示，林員服刑時即診斷有焦慮症狀，被監內門診醫師診斷為憂鬱症，他因擔心跟不上工場作業進度，感到壓力拒絕作業，澎湖監獄漠視其精神疾病，逕予訓誡、停止接見3次，且轉房舍考核，考核期間雖將其列為高關懷二級預防對象，仍未提供合理調整，甚至將其獨居監禁懲罰，導致林員在獨居監禁6天候自縊身亡。

王幼玲說，游員因犯不能安全駕駛判刑3個月，入監後第4天即因誤食除鏽劑急救後宣告死亡，肇因澎湖監獄對於洗衣工場化學藥劑未依規定造冊管控、未專櫃貯放並加鎖管制，且以洗碗精回收瓶分裝藥劑，卻又疏於瓶身標示警語及完整藥劑名稱，導致收容人誤食身亡。

王幼玲指出，2013年起國內矯正機關受刑人成為全民健保的保險對象，與全民同享健保醫療權益，從鄧員與黃員病逝事件，凸顯監獄對於新收容人所辦理的「健康檢查」未盡確實，以及全民健保所提供中受刑人的監內門診及戒護外醫品質問題，此外，衛福部國健署所推行的「成人預防保健服務」資源，並未與監所新收健康檢查作業連結，均有損受刑人的基本健康權益維護。

監委王美玉說，政府有編列預算，受刑人也享有成人健檢，但目前接受健檢的受刑人僅兩成，要求監所應多方宣導，給予受刑人適當尊重與關懷；而新收的受刑人與醫療品質，如何受到一定程度的考核很重要，不要流於形式。

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