天氣陰晴不定 台北室內賞花「趣」

【旅遊經 洪書瑱報導】

近來天氣陰晴不定，想來場賞花遊，出門怕太大陽，更害怕來場雨掃了興，民眾若想萬無一失來場賞花遊，室內賞花是不錯的選擇，在台北的民眾可選擇至花博公園新生園區，天使生活館及典藏植物園都是不錯的選擇！目前天使生活館，除了室內蘭花藝術盆栽可欣賞外，香草花園生態池還有美麗天宮石斛蘭如瀑布般流洩，而「比鄰而居」的臺北典藏植物園此時也有一葉蘭、紅花檵木與台灣青莢葉，正值花開，是室內賞花的最佳場域！

天使生活館目前入館低消每人＄250，可點花茶或咖啡（不用預約）；下午茶14:00-17:00，週二至週日9:00-18:00開放，午餐要一週前預約＄500起、下午茶一天前預約＄380起。10人以上可預約阡插香草DIY。

香草花園生態池瀑布蘭（圖：天使生活館提供）

瀑布蘭（圖：天使生活館提供）

天使生活館(攝影：洪書瑱)

鳶尾花（圖：天使生活館提供）

天竺葵（圖：天使生活館提供）

室內藝術蘭花盆栽（圖：天使生活館提供）

午餐，以實品為主謹供參考（圖：天使生活館提供）

天使生活館中室內區域目前有蘭花藝術盆栽，香草花園生態池有瀑布蘭，瀑布蘭從柵欄流洩而下，形成一座壯觀的粉白的花瀑布，在不定時的水煙下，如瀑布濺起的水氣，美極了！而除了瀑布蘭，目前生態池中還有鳶尾花、天竺葵、羽葉薰衣草也花開爭美！

香草花園生態池的「瀑布蘭」，為天宮石斛蘭又稱為倒吊蘭，屬蘭科石斛蘭屬，每年4月進入花期，原產地印度、斯里蘭卡和中國南部各地，分布廣泛，生長依靠附生，以氣生根攀附樹體往上生長，莖節處入春開花，粉色系花瓣及白花垂墜，由於生長往下成長，花開形成瀑布狀，所以又被稱為瀑布蘭！目前正值花期，花期預計2週，約在4月底前結束！

天使生活館中的臺北典藏植物園，民眾可以一起規劃走走！臺北典藏植物園的展區為在地特色的臺灣原生植物區、擁有熱帶島嶼風情的熱帶、亞熱帶植物區、百花爭妍的蘭花與蕨類展示區、造型奇特多樣的多肉植物區、溫帶植物區、以及代表堅忍不拔的高山植物區等展示區，全館總計展出近五百種植物！臺北典藏植物園開放時間為週二～周日9：00～17：00，可免費入館參觀！

臺北典藏植物園一隅(攝影：洪書瑱)

一葉蘭（圖：臺北市工務局公園處提供）

臺灣一葉蘭產於臺灣海拔700─2500m間的闊葉林或檜木林邊緣的陡峭岩壁上，尤其喜歡生長於2,000m上下的盛行雲霧帶，在野外並不容易欣賞得到。農政單位有開發球根生產種植，作為盆花使用，花朵小巧可愛，適於桌上擺放欣賞，單朵花花期約二週，目前典藏植物園內觀賞期約２－３週！

台灣青莢葉（圖：臺北市工務局公園處提供）「台灣青莢葉」生長在溫帶植物區的角落，看似葉面，葉面上卻有小小的綠色花朵，這是臺灣唯一花朵開在葉子上的植物，大家一定覺得好奇特，怎麼會這樣開花？根據研究，這其實是花梗逐漸與葉片融合的結果，但為什麼會這樣演化，目前還是個謎，而且花朵構造還分雌雄花，想看清楚的花的樣子，或許得帶放大鏡才能看分明！

紅花檵木（圖：臺北市工務局公園處提供）乍看之下以為是紅色流蘇的「紅花檵木」，絲帶樣子的紅色花朵開於枝端，也好像處處結了紅彩，因此在花市俗稱為紅彩木。花色鮮艷、花形特殊，葉片色彩也能和花朵呼應，是花葉俱美的優質觀賞樹木。

而且檵木因為葉片與樹根可以作為跌打損傷繼骨的療效而得名，原種的花是白色的，變種的紅花檵木1978年發現於湖南瀏陽大圍山至長沙嶽麓山等山區，因為觀賞價值高，迅速發展為園藝植物，在中國各地成為都市綠化的要角，台灣引進栽培後也處處可見，適合盆栽、盆景、庭園、道路等環境使用！

臺北玫瑰園花海區(攝影：洪書瑱)若是天氣狀況不錯，賞花行還是意猶未盡，不遠處還有臺北玫瑰園，雖然臺北玫瑰園雖然玫瑰季活動已結束，但台北玫瑰園一年四季天天都可以賞花，目前台北玫瑰園目前規劃成三個區域，包括品種區、花海區與景觀區，品種區開放時間有所限制，每年4月─10月 AM7:00～PM6:00；11月─3月 AM8:00～PM5:00外，其他「花海區」及「景觀區」24小時開放！

(中時新聞網)