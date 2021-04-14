外來種生物綠鬣蜥，被當成寵物引進台灣，遭棄養後因為沒有天敵，不但大量繁殖還長得肥嘟嘟，猶如小恐龍肆虐南部。官方、民間都組成「獵龍大隊」，補抓綠鬣蜥，不過有網友捕捉到真正的「屠龍高手」竟然是野狗，綠鬣蜥在狗兒口中宛如嘴邊肉。

有網友在臉書社團《爆廢1公社》分享照片並發文：「狗界馴龍高手」，只見一隻野狗在路邊叼著一隻綠鬣蜥，綠鬣蜥軟趴趴顯然已經沒了生命跡象。網友們看了紛紛驚呼：「旺財大戰哥吉拉」、「這種狗需要多幾隻在氾濫的地方」、「頒個 為民除害的匾額」、「馴龍高手是馴服不是殺死啦，屠龍高手才對」、「咬去農業署換雞腿」、「自己的菜自己加」。

不過也有網友覺得：「雖然覺得很好笑，但想想這很悲劇....狗狗餓到連這個都好吃」、「不覺得好笑....只覺得這狗真可憐餓到連綠鬣蜥都吃」、「廢物人類亂棄養的兩悲劇」。

綠鬣蜥原產於中、南美洲等熱帶雨林，屬大型蜥蜴，壽命長達10年以上，最長體型2公尺，繁殖力強，因被民眾過度放養，已列入台灣十大入侵外來種，二林地區栽種相當多農作，堪稱綠鬣蜥的天堂，牠雖無毒性，但凶狠的外型常嚇到路人。

不過抓補綠鬣蜥也出現亂象，之前網路曾曝光將綠鬣蜥腳被綁住，嘴裡塞入鞭炮，一陣白煙後頭部被炸開，留下血跡斑斑傷口的照片。YouTuber「吳小珍」2月也發佈影片，彰化縣芳苑鄉二林溪流域附近，綠鬣蜥屍體「漂水面掛樹上」，成為蜥蜴墳場，不過據了解彰化縣府已委託民間團體協助清理，不再有屍橫遍野的狀況。

(中時新聞網)