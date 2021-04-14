日本政府13日在內閣會議正式敲定將把福島第一核電廠廢水排入大海，預定於2年籌備期後開始實施，引發鄰國強烈擔憂；藍營則批蔡政府太軟弱，未積極向日方抗議，但相關官員稱已向日本表達關切。對此，入口網站《yahoo》今(14日)針對「你覺得政府有替國人發聲嗎？」問題，進行網路投票，截至15時許，有88.3%網友都說沒有、8%說有，另有3.7%表達沒意見。

對日核廢水將排入海一事，國內漁民也高度關注，據《中國時報》今報導，宜蘭蘇澳區漁會常務監事林月英說，台灣駐日代表、政府都悶不吭聲，不禁讓人懷疑是贊成日本做法。東港區漁會總幹事林漢丑也說，台灣漁業也逃不了受創，政府應該要強烈抗議。而行政院發言人羅秉成則表示，行政院原能會已於本月12日正式以書面向日方表示反對的立場，要求日方在周邊國人民安心並確保安全前，不應做出此決議。另外，羅強調，政府將會持續跨部會合作，精進台灣周邊海洋的相關監測作為，保護海洋生態並保障漁民權益。

《Yahoo奇摩》14日發起「日本福島擬排核廢水，蘇澳漁民怒吼『政府要硬起來』，你覺得政府有替國人發聲嗎？」的網路投票，截至15時30分止，已有5200名網友進行投票，其中有關「藍營批評民進黨遇到日本就腿軟，你認對政府在這件事的態度上夠不夠強硬？」有1.5%網友表示「非常夠」、5%「還算夠」、6.8%「不太夠」、84.3%「非常不夠」、2.4%「不知道/沒意見」。更有近九成網友認為，蔡政府沒有在此事上為人民發聲。

對於「一旦2年後日本依目前決議將福島核廢水排入大海，你會不會擔心？」的問題，有71.9%的網友表達「非常擔心」、10.6%「還算擔心」、3.1%「不太擔心」、12.5%「非常不擔心」，另有1.9%為沒意見。

民眾對於政府有沒有替國人發聲的看法。(取自yahoo投票)

民眾對於政府在這件事的態度上夠不夠強硬的想法。(取自yahoo投票)

不少民眾都相當擔心福島核廢水排入大海。(取自yahoo投票)

福島核廢水將入海蔡政府表關切 費鴻泰批：態度軟到趴在地上對日稱臣！

(中時新聞網)