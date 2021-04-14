通勤時間的台北橋被機車塞得水洩不通，最扯的是，連右下方的另條路面也被機車給佔據，整個台北橋看起來就像是座大型的停車場。（圖／網友張哲瑋提供）

說到台灣的城市奇景，你會想到什麼？一名網友分享「台北橋塞車」的畫面，只見橋面上被海量的機車騎士給塞爆，長長的車龍看不見盡頭，連橋面右下方的道路也同樣都被塞好塞滿，誇張景象引發熱議，不少網友驚呼超有感，這是上班日常，為生活而奮鬥努力的人們。

一名男網友近日在臉書社團《Street Photography 街頭攝影》分享照片表示，為生活所努力的人們！從照片中可見，通勤時間的台北橋被機車塞得水洩不通，估計當下有超過百名機車騎士等待前進，長長的車龍彷彿看不見盡頭，最扯的是，連橋面右下方也被機車佔據，整個畫面看上去好像是一座大型的停車場。

在上下班尖峰時間，台北橋形成的「機車瀑布」多次登上國際版面，甚至被日本綜藝節目評為台灣絕景。（圖／Shutterstock）

超狂塞車視角吸引近5千位網友狂讚，「台北橋上班真塞」、「上班族的辛勤，很有感覺的畫面」、「塞爆日常」、「這張很有氛圍」、「為生活奮鬥加油的人們」、「謝謝你拍出開發中經濟體的日常」、「有上班族的壓迫感」、「實在太震撼」、「上班日常」、「這真的太扯了」。

事實上，台北橋「機車瀑布」的照片曾多次登上國際版面，連日本綜藝節目《世界くらべてみたら》探討台灣絕景的時候也都忍不住提到台北橋，指出許多台灣人習慣以機車代步，因此每逢上下班尖峰橋面上就會出現大量的機車，當機車同時駛下橋面就會形成令人嘆為觀止的「機車瀑布」，因此也被該節目認證為「確實只有在台灣才能看見」的絕景。

(中時新聞網)