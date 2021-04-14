1名海鮮公司的員工控訴，日前公司收到西門町某知名火鍋店訂購35公斤的龍蝦，沒想到他將海鮮送達時，店家先是說改用匯款付帳，之後又說不買了，讓他當場氣炸報警；警方到場後，對方才勉強說只買一半、一半退回，他事後PO文嗆說沒誠信；但店家事後澄清已付完款拿貨；目前兩方各說各話，待警方介入釐清真相。

1名海鮮貿易公司的員工在臉書「爆料公社」上發文表示，西門町1間知名火鍋店日前臨時向他們訂購35公斤的龍蝦，雙方在訊息中談好金額、送貨時間，店家甚至將發票檯頭、統編都告知，還說「麻煩注重品質，我們要長期合作的」；隔天該員工將海鮮送到店裡，店家先是稱錢不夠、改用匯款，接著竟改口說不要買貨了，要臨時改菜單。

1名海鮮公司的員工控訴，日前收到西門町某間知名火鍋店訂購35公斤的龍蝦，沒想到他將海鮮送到時，店家先是說改用匯款付帳，之後又說不買了，讓他當場氣炸報警。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

該海鮮公司員工當下在現場氣炸，揚言要報警、通知媒體，警方到場後，對方才不得已說能否只買一半，一半退回。店家事後與該員工聯繫，表示當下有一直嘗試用LINE聯絡對方，但對方一直聯繫不上，後來接聽電話對方也是情緒激動、無法好好溝通；店家表示事後已經支付全部款項並收下貨。

該海鮮公司員工說，海鮮若退貨，搬運過程可能導致貨品不新鮮，他擔心店家會以同樣方式對待其他廠家，因此決定PO文提醒同業注意此店家，怒批「一間在西門町大大的火鍋店這樣欺負人家的，（我）抱著35公斤走了5分鐘的路途，就是這樣整我們的，請各位消費者抵制他們。因為你們吃的東西就是這樣剝削來的」。

(中時新聞網)