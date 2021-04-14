信義區豪宅琢白又有新交易，繼今年一月法人以2.9億買下9樓，二月又有神秘買家砸5.7億買下25樓288.44坪，單價215萬，且一毛不貸，全以現金交易，暫居今年豪宅現金交易總價之冠，而根據地籍資料推測，買家背景非台灣人，應為外籍配偶。

台灣房屋統計今年現金交易豪宅，第一名為剛出爐的琢白25樓戶羅姓自然人5.7億，第二名是法人一口氣買下西華富邦五樓兩戶，拿出現金4億6687萬不手軟。而第三名也是西華富邦36樓的3.4億，第四是3.22億天母御莊的法人購屋交易，第五則是自然人以1.88億國際名邸七樓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年12月央行祭出限貸令，限縮法人購置住宅的貸款成數，今年豪宅貸款成數再降到4~5.5成，而房地合一稅新制七月一日上路，對於法人購屋的稅制加重牽制。不過許多富豪購置豪宅，主要是為家族置產，或以轉投資公司長期置產，因此持有五年以上並不難。且高資產族手邊資金豐沛，買豪宅不僅彰顯身分，也是資產配置的首選，限貸令或稅制仍無法動搖富豪置產意願和能力。

此外，購入豪宅的法人與富商，其中不乏資金是從海外歸位，為求隱密低調，多半傾向現金購屋，就算未來有可能因事業版圖擴張有資金需求，仍能再以豪宅融資貸款，且屆時則不用受購屋申貸成數限制，反而以利財務金流規劃。

台灣房屋信義101店東向秦毅表示，「琢白」位於信義路五段，為普立茲克建築獎大師設計，以少見的全白建築外觀成為亮眼地標，打造出不同的豪宅氛圍和建築代表性，近年吸引年輕富二代，以及不少港澳華人，或海外歸國台商的青睞。2018年11月完工，目前揭露共29筆交易，除了六樓兩筆單價為196萬，其餘都站穩200萬身價，穩居台北市200萬俱樂部，而最高單價是30樓的232萬。

(時報資訊)