受景氣相關類股表現不佳拖累，日本股市14日走弱。市場擔憂新冠疫情擴散會影響景氣復甦，以及萬一現行利率還要向下調降，金融業者營運將受影響。日經225指數收29,620.99點，下跌130.62點，跌幅0.44%。東證股價指數收1,952.18點，下跌6.37點，跌幅0.33%。

IwaiCosmo證券指出，因為日本新冠疫苗接種時間相對較晚，加上疫情有擴大跡象，經濟活動全面重啟期待，恐怕又將落空。再加上若經濟成長遲未見起色，搞不好利率還會向下調降，所以導致金融族群走勢疲弱。

日本公債殖利率與隔夜美國的一樣，都是下降走勢。

航運與造紙族群領跌，服飾原料製造商東麗（Toray Industries）大跌3.42％。

百貨族群J.Front Retailing大跌7.42%，為日經表現最差的一檔。因為，之前曾發布令市場失望的年度財測。

金融族群中，保險業者走低，第一生命保險（Dai-ichi Life Holdings）跌2.13％，T＆D控股跌3.89％。至於大型銀行股三菱UFJ金融集團下跌0.46％，同時，三井住友金融集團也跌0.82。

東芝（Toshiba）大漲5.77％，因傳出原CVC併購計劃可能生變，加上惹議東芝執行長車谷暢昭(Nobuaki Kurumatani)，終於宣布下台。

(時報資訊)