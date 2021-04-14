《半導體》台積電南科廠一度停電 影響待釐清 15:402021/04/14 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電(2330)位於南部科學園區的晶圓14P7廠發生短暫停電意外，目前已靠柴油發電機復電，並與台電合作恢復正常供電，公司指出，整體實際影響待進一步釐清。 台積電表示，晶圓14P7廠今天因南科超高壓變電所電纜異常，致廠區停電，廠內員工無安全疑慮，也無人員疏散。該廠目前已靠柴油發電機復電並恢復正常供電。實際影響仍待進一步釐清。 《半導體》外資比讚 宏捷科卻身不由己 《期貨》三大期指連袂開高 4月台指期漲67點 (時報資訊) #台積電 #南科廠 #停電 #影響 #待釐清 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》調節賣壓不輕 靜待台積法說(倫元投顧提供) 07:452021/04/14 財經 台積電赴美設廠 美最大國外投資案 04:102021/04/14 焦點要聞 南科晶圓廠驚傳停電 台積電回應了 15:022021/04/14 財經 航海王、鋼鐵人續強 指數緩步上攻萬七關卡 09:222021/04/14 財經 1分鐘讀財經》驚爆三星助聯電擴產 業界曝台韓聯軍內幕 08:222021/04/14 財經 《集中市場》台股洗三溫暖 外資連4賣 15:232021/04/14 財經 台科大應科所教授王復民：電動車商機可預期更要把握 04:102021/04/14 產業特刊 台光電子董事長董定宇：缺料危機 台廠出頭好時機 04:102021/04/14 產業特刊 台股大洗三溫暖 從上漲百點到下殺250點 指數失守16600點 11:182021/04/14 財經 傳三星聯電同盟 業界評難 04:102021/04/14 財經焦點 苗栗招商有成 台積電竹南封測廠進度達7成 14:592021/04/14 財經 財經熱門新聞 黑手救股價 台積電明爆好料 散戶小心1件事 - 財經 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？ - 財經 最近股票不好賺 爽賺8萬抽籤又來了 - 財經 要讓股東變鐵粉 王品集團 紀念品值2,516元 - 財經要聞 - 工商時報 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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