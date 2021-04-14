台積電(2330)位於南部科學園區的晶圓14P7廠發生短暫停電意外，目前已靠柴油發電機復電，並與台電合作恢復正常供電，公司指出，整體實際影響待進一步釐清。

台積電表示，晶圓14P7廠今天因南科超高壓變電所電纜異常，致廠區停電，廠內員工無安全疑慮，也無人員疏散。該廠目前已靠柴油發電機復電並恢復正常供電。實際影響仍待進一步釐清。

(時報資訊)