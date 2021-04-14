費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，受惠於新冠疫苗持續擴大接種與強大的財政援助措施，美國今年經濟可望成長約5%～6%，但聯準會（Fed）提供的支持還不到退場的時候。

哈克在為德拉瓦商會線上活動所準備的講稿中表示，目前聯準會將按兵不動。雖然美國經濟情勢正持續改善，但復甦仍處於初步階段，尚沒有理由撤離這些支持。

聯準會決策官員在3月會議上同意將維持利率於近零水準不變，而每月1200億美元的量化寬鬆措施亦將維持不變，直到美國經濟在達成央行通膨與最大就業目標上進一步取得顯著的進展。

哈克表示，在更多民眾接種疫苗與美國達成群體免疫之前，美國經濟不會全面復甦，但美國食藥管理局（FDA）建議暫停使用嬌生疫苖，可能使更多人對接種疫苖感到猶豫，進而拖慢經濟復甦步伐。

由於在美國有6名女性接種嬌生新冠疫苖後出現血栓副作用，其中一人甚至因此死亡，美國FDA已經提出暫停接種該疫苖的建議。

至於部分經濟學家和政界人士擔心通膨將隨著經濟復甦而急升，哈克則表示，他擔心的事正好相反，即通膨率過低。哈克表示，從較長遠來看，聯準會希望通膨率升破其2%目標，以彌補長期以來未達目標的情況。他表示：「我們不會看到通膨失控，如果真的發生，我們將見機行事」。

(時報資訊)