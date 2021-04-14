事情回到幾天前英超第31輪焦點戰役，曼聯客場迎戰熱刺，比賽進行到第33分鐘，場上出現爭議一幕，柏格巴（Paul Pogba）妙傳助攻給卡瓦尼(Edinson Cavani)攻破球門，但事後裁判觀看VAR後，認為進球之前，麥湯姆尼(Scott McTominay)打到韓國球員孫興慜的臉犯規在先，判定進球無效。

Let's start with the big decisions.



Firstly, the Scott McTominay foul on Son Heung-Min.



This is very much along the same lines as the penalty Danny Welbeck was awarded against Liverpool. If the ref gives the foul, fine. But it's not for VAR in the PL. pic.twitter.com/kbqAjwAmpR — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) April 12, 2021

但曼聯覺得孫興慜被打到臉根本沒那麼嚴重，是「假倒」成份居多，更何況幾分鐘後就是他替熱刺先進球，根本就沒什麼影響，最後曼聯雖然贏球，但還是覺得不爽，曼聯總教練索斯柯亞(Ole Gunner Solskjaer)就抱怨說：「如果我兒子像孫興慜那樣被碰一下就倒，我就不養他了！」

Despite Man Utd's win against Spurs, Ole Gunnar Solskjaer was far from happy with Son Heung-Min.



"If that was my son... he's not going to get food for a few days."#bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) April 11, 2021

「我們贏球了，我可以大聲說這是個清楚明顯的誤判，這是個漂亮進球，我必須說，如果我『兒子』躺在那裡幾分鐘，還要幾個隊友扶他起來，我不會給他飯吃，裁判被騙了，但我們可沒有。」索斯柯亞接著酸道。

Premier League have announced that there will be a minute silence for Son Heung-min in next week's games. pic.twitter.com/WUu2x3kl85 — Footy Fooligans (@FootyFooIigans) April 11, 2021

而熱刺教練穆里尼奧（Jose Mourinho）接著回擊，他說：「幸好跟索斯柯亞比起來，孫興慜應該有個比較好的爸爸，我也是一個父親，當爸的養育子女天經地義。」而從雙方激烈回嗆来看，對孫興慜的這次倒地，兩人態度非常明確，都是抱持對球隊有利的意見。

Jose Mourinho went in on Solskjaer for his comments about Son Heung-Min 😳 pic.twitter.com/TTVorffpSW — ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2021

值得一提的是，這場客場勝利，讓曼聯繼續保持本季客場不敗金身(23場)，他們也是歐洲五大聯賽僅存的客場不敗球隊，目前英超客場不敗紀錄由兵工廠在2004年9月所締造(27場)。而好在曼聯贏了這場，不然教練恐怕會更加火大吧。

(中時新聞網)