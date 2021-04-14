事情回到幾天前英超第31輪焦點戰役，曼聯客場迎戰熱刺，比賽進行到第33分鐘，場上出現爭議一幕，柏格巴（Paul Pogba）妙傳助攻給卡瓦尼(Edinson Cavani)攻破球門，但事後裁判觀看VAR後，認為進球之前，麥湯姆尼(Scott McTominay)打到韓國球員孫興慜的臉犯規在先，判定進球無效。
但曼聯覺得孫興慜被打到臉根本沒那麼嚴重，是「假倒」成份居多，更何況幾分鐘後就是他替熱刺先進球，根本就沒什麼影響，最後曼聯雖然贏球，但還是覺得不爽，曼聯總教練索斯柯亞(Ole Gunner Solskjaer)就抱怨說：「如果我兒子像孫興慜那樣被碰一下就倒，我就不養他了！」
「我們贏球了，我可以大聲說這是個清楚明顯的誤判，這是個漂亮進球，我必須說，如果我『兒子』躺在那裡幾分鐘，還要幾個隊友扶他起來，我不會給他飯吃，裁判被騙了，但我們可沒有。」索斯柯亞接著酸道。
而熱刺教練穆里尼奧（Jose Mourinho）接著回擊，他說：「幸好跟索斯柯亞比起來，孫興慜應該有個比較好的爸爸，我也是一個父親，當爸的養育子女天經地義。」而從雙方激烈回嗆来看，對孫興慜的這次倒地，兩人態度非常明確，都是抱持對球隊有利的意見。
值得一提的是，這場客場勝利，讓曼聯繼續保持本季客場不敗金身(23場)，他們也是歐洲五大聯賽僅存的客場不敗球隊，目前英超客場不敗紀錄由兵工廠在2004年9月所締造(27場)。而好在曼聯贏了這場，不然教練恐怕會更加火大吧。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。