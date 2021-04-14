200名防災士培訓額度由台灣水利環境科技研究發展教育基金會免費提供，婦女聯合會負擔經費。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中市副市長陳子敬（右）致贈感謝狀予台灣防災教育訓練學會理事長暨前內政部長李鴻源（左）。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中市推廣「防災士」制度，深耕社區自主防救災能力，消防局與台灣水利環境科技研究發展教育基金會合作辦理兩梯次「防災士培訓」，共培育200名防災士，對象除了各區公所第一線防災人員，更擴及社區、企業等防災成員及志工。開訓典禮14日在消防局豐原訓練中心舉行，副市長陳子敬期盼藉由防災士深入社區，建構更綿密的防災救護網。

防災士培訓開訓典禮首先由陳子敬致贈感謝狀予婦聯會，感謝贊助培訓經費；包括台灣防災教育訓練學會理事長暨前內政部長李鴻源、消防局長曾進財、婦聯會主委雷倩、婦女防火宣導大隊大隊長張鈴雪、義勇消防總隊第一大隊大隊長王堃棠等人均到場鼓勵防災士學員。

陳子敬表示，現今氣候及社會結構變遷等因素，災害類型越趨複雜化，台中市積極推廣「防災士」制度，此次培訓對象除台中各區公所防災業務人員及里鄰長、里幹事外，更擴展防災志工、韌性社區、防災企業人員，以及消防局婦宣大隊成員主動參加訓練。

李鴻源提到，防災士推得最成功的是日本，依人口換算，台灣約需4萬防災士，自己一直提倡包括大樓保全、超商店長、學校老師、計程車司機、大貨車駕駛等，跟民眾非常密切接觸的職業都應該要有防災士執照。平時做好萬全準備，才能降低災害損失，盼透過防災士培訓制度，讓防救災觀念深耕社區。

200名防災士培訓額度由台灣水利環境科技研究發展教育基金會免費提供，經費由中華民國婦女聯合會負擔。婦聯會主委雷倩指出，台中持續推動防災士制度，是防救災的模範城市，該會希望為城市防救災盡一分心力，讓每一位防災士成為社區防救種子，讓台中防救災網開枝散葉。

(中時 )