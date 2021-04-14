新竹縣參加教育部今年度的閱讀磐石獎，總共獲得10項大獎，包含括3項閱讀磐石獎、4項個人組閱讀推手、3項團體組閱讀推手，成為非直轄市第1名，磐石獎得主將於今年6月2日，前往台南市接受教育部頒獎、表揚。

此次獲獎的學校包含竹北國中、錦屏國小及和興國小，獲得閱讀磐石獎的肯定。閱讀推手則有華山國中許淑敏、碧潭國小莊智鈞、新光國小曾詩芸、博愛國小鄧美玲，團體組由十興國小鯨魚閱讀志工團、松林國小閱快樂圖書志工隊、東安國民小學「愛媽悅閱」志工隊獲得。

竹北國中以閱讀教育、國際教育為校本誠，規畫「竹北閱思力．享嚮悅讀趣」，結合世界地球日50周年、巴黎聖母院等國際時事，推動數位閱讀、多元文本，讓學生可以關心國際、在地的重大議題，開拓國際視野，增加終身學習的素養。

錦屏國小位於尖石鄉山區，校方以泰雅族文化為本，推動科學、藝術、文學、文史閱讀為主軸，發展生活化、在地化、情境化的「NALO閱讀課程」，結合各領域、重大議題，並運用資訊與世界接軌，使孩子具備潛能、知能、技能、文化能、展能。

和興國小則位於湖口鄉，校內擁有縣內首座玉山圖書館，學校整合數位課程資源，培養國際移動能力與數位閱讀素養，在人物閱讀、文史閱讀課程外，也邀請學生化身成小記者，訪問社區人士，以走讀方式延伸課本知識，使學生基本學力逐年成長。

新竹縣長楊文科表示，教育處推動閱讀不遺餘力，鼓勵學生將閱讀化為知識，成為終身學習的動力。教育處長楊郡慈表示，閱讀素養為108課綱的重要能力，透過閱讀，可以培養學生處理訊息、理性思考、解決問題的方式。

(中時 )