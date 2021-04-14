真的別輕忽身體的小毛病！53歲女星李明依近日上節目分享抗癌經歷，2018年做健康檢查時發現一顆0.6公分的結節，因為沒造成明顯不適所以忽略，直到常常一直被嗆到、影響到日常生活，在友人建議下做甲狀腺檢查，居然長了惡性腫瘤。

李明依最近在胡瓜主持的節目《醫師好辣》表示，2018年前檢查出一顆0.6公分的結節，但當時沒有什麼不對勁，便不以為意，只是後來經常嗆到，就連喝水、說話都會嗆咳，決定到醫院檢查，由於過去切除過聲帶的息肉，也有胃食道逆流，起初健檢的方向都著重於耳鼻喉科與腸胃科，根本沒想過是甲狀腺的問題，此時有位做過甲狀腺全切除手術的朋友，建議她可以檢查一下甲狀腺，才想到自己甲狀腺功能低下、吃過藥，加上姐姐年輕時曾因甲狀腺腫大開過刀，趕緊安排相關檢查。

超音波一照，發現左側有顆0.7公分的結節，李明依想到2018年前就檢查出來了，只不過當時是0.6公分，認為2年長大0.1公分看似還好，但醫生為求慎重，決定進行細針穿刺細胞學檢查，想不到竟是甲狀腺癌，去年已動甲狀腺全切除術以及化療，但開完刀後手腳開始發麻，檢查後才知道血液中的鈣非常低，經過不斷補鈣及打點滴，才在手術5天後順利出院。

李明依現在狀況穩定，固定3個月回診追蹤，深信「喜樂的心就是良藥」，透過宗教信仰得到很大的力量。

女藝人沒事就嗆到，檢查竟是甲狀腺癌？！

(中時新聞網)