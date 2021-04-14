38歲女星劉致妤昔以電影《新十二生肖》的「貝瑪」童星一角走紅，一家都是明星的她，父親是劉尚謙，哥哥則是劉至翰，儘管現在已經鮮少出現在螢光幕前，仍偶爾會上上通告，然而今日她突然自爆，童年曾經遭神棍性騷擾，對她造成陰影。

劉致妤在臉書發文透露，自己不喜歡跟風，但這陣子性騷擾議題炒得沸沸揚揚，她也決定站出來分享這段過往，希望能不要再有下一個被害者，她坦言從小就是單親家庭的孩子，開始發育之後爸爸劉尚謙也沒有經驗，加上她體弱多病，常常都是抱病上戲，劉尚謙眼看女兒痛苦也有點著急。

劉致妤表示，當時爸爸看她的胸部一邊大一邊小，以為是身體發育不良，「就帶我去看了1個叫『阿水師』的人，雖然我還小，但我也知道不能在不認識的人面前脫衣服袒胸露背，阿水師叫我把衣服脫掉，我不願意，老爸就說他在旁邊沒關係，叫我脫掉，我就聽話的脫了。」

劉致妤回想當時，阿水師用一把尺平量她的前胸部，「對，他有碰到我的乳頭」，最後對方將她的身體前後折了幾下，就聲稱兩邊大小一樣，這件事也在她心裡留下陰影，「記得沒多久後他好像就被抓了，是個神棍」，長大後她才知道，人體不會都是平衡的，包括女人的胸部，最後也不忘喊話，「我想我會努力鼓起勇氣面對，為自己加油打氣」，也希望每個受害者都能加油。

(中時新聞網)