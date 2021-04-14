鄭容和回歸演員身分的《大發不動產》將於今(14日)在韓國播出，導演朴珍錫、主演張娜拉、鄭容和，以及姜末琴、姜洪錫稍早舉辦了發布會。因姜洪錫在劇中經常與鄭容和黏在一起，戲裡戲外產生了深厚的兄弟情誼，是劇組的氣氛製造機。前天兩人一起開直播，姜洪錫還答應粉絲會好好照顧容和，今天在發布會脫口而出因為跟鄭容和默契太好，一度覺得自己是CNBLUE的成員了，現場笑聲不斷。

在《德魯納酒店》、《金秘書為何那樣》有精湛演出的姜洪錫，是韓劇最佳綠葉， 這次在《大發不動產》飾演「電腦天才駭客」許室長，與粗獷的外貌相反，一直散發著「快樂能量」，最大的願望是將詐騙賺來的錢存起來，為媽媽和妹妹們準備一棟美式住宅。

《大發不動產》今舉行記者會。（圖／龍華電視提供）

【大發不動產】首次拍攝花絮｜姜洪錫和姜末琴展現最佳綠葉典範，與鄭容和、張娜拉擁有絕佳默契｜龍華偶像台MOD353 全台首播

劇中張娜拉飾演專營凶宅買賣的房仲公司「大發不動產」的社長兼首席驅魔師洪治亞，從媽媽那裡繼承了驅魔能力，擁有完美的外貌加上清晰的頭腦，媽媽洪美珍（白恩惠 飾）在20年前驅魔時不幸過世，卻一直在治亞身邊沒離開，直到治亞遇到神棍兼有靈媒體質的吳仁汎（鄭容和 飾），治亞媽媽去世的謎團與仁汎的叔叔到底有何關聯。

朴珍錫導演提到：「因為演員們很辛苦，我只能盡量讓他們能舒適地演戲，但動作戲跟後製特效不是重點，而是房地產仲介裡的各種故事，人與人之間的關係才是觀看重點。」傾聽他人故事，也許就能讓世界變得更美好也說不定。《大發不動產》將於4月15日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。將於5月2日起，每周六日晚間八點半在龍華偶像台MOD353，全台首播。

(中時新聞網)