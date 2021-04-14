民眾指出經過時常看到環保人員用怪手在破壞垃圾，質疑桃園市環保局針對如此細碎的垃圾該如何處理。（桃園爆報提供／姜霏桃園傳真）

大園區北港垃圾掩埋場於2007年底停用，因掩埋場未建海堤，在海水侵蝕之下海水退縮，每逢漲潮、下大雨就會有大量垃圾被衝出海岸，周圍住戶不滿原本要復育綠化的海岸，卻被當作站至大型廢棄傢俱的地方，民眾質疑生質能中心啟用後，破碎掩埋的傢俱如何取出處理。

欣榮焚化爐啟用後，北港垃圾掩埋場就隨即停用，原本9.3公頃的用地要規畫為復育綠化的海岸，但桃園市環保局考量因應天然災害、緊急應變，因此暫時將該地作為巨大廢棄物暫地使用，居住附近的民眾不滿居住環境極差，且每當下大雨、漲潮時，海水就會將垃圾吹到海洋，導致海洋垃圾逐漸劇增。

民眾表示，時常在垃圾掩埋場看到環保人員用大型怪手挖坑，將大型傢俱破碎掩埋，質疑這跟掩埋垃圾有什麼不同的地方，且等生質能中心啟用之後，能否完全將置放的廢棄巨大傢俱移除才是個問題。

環保局回應，北港掩埋場目前作為巨大家具及廢樹枝木材暫置處所，並未暫置生垃圾，還不至於有異臭味影響周邊環境，另大型家具在暫置前會先利用怪手初破碎後再堆疊，由於木質廢棄物熱值較高，露天堆置較有火災風險，因此堆置一個區塊後，再利用沙土於表面覆蓋，目的為減少空氣進入降低火災風險。

環保局也說，有關廢棄傢俱去化管道，目前環保局正規畫作為衍生燃料RDF交由汽電共生廠作為發電使用，後續可先利用篩分方式篩出可燃物送交發電處理，且當地也將規畫於廢棄家具篩分清理後作為地質公園。

(中時 )