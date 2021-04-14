「甜蜜教主」王心凌5月底將在高雄舉辦巡迴演唱會，為了給歌迷耳目一新的演出，近來更是加強體能訓練，還主動曬出運動照分享，不過卻有眼尖粉絲就發現，王心凌鞋子的部分被打上馬賽克，這一問也釣出王心凌本人回應。

王心凌為了一個多月後的高雄演唱會，近來不斷加強體能訓練，更不忘在Instagram曬出於健身房訓練體能的照片與粉絲分享，只見她除了在跑步機上練跑，也舉起20Kg的紫色壺鈴訓練手臂肌力，教練則是在旁邊給予建議並記錄訓練過程，她更表示：「我的教練不是不認真在看手機喔，是在訓練中邊監控分析我運動的心跳狀態，我們認真的很」，過程中還不忘對著鏡頭比出勝利手勢，看來一連串訓練對她而言是輕而易舉。

不過卻有眼尖粉絲發現，王心凌穿來運動的鞋子，竟然被打碼，更立即留言詢問：「鞋子為什麼要打上馬賽克」，沒想到居然釣出王心凌回覆：「避免廣告嫌疑囉，但你放錯我PO文的重點了吧」，對此，網友也紛紛留言：「有被姐的訓練強度和健身頻率驚訝到誒～期待高雄」、「嬌小身驅也能有大大力量～期待姐5/29嗨爆高雄巨蛋」。

王心凌高雄演唱會1萬張門票完售，她表示相當感謝辛苦搶票的粉絲，對於頻頻被追問高雄場會不會有驚喜嘉賓？她則表示有太多想邀請的口袋名單，到時候粉絲到場就能知道謎底啦。

(中時新聞網)