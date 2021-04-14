退休台南麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢，被查到涉嫌包庇富商翁茂鍾，目前在台南在看守所遭到羈押禁見，如今卻爆出他曾被人帶離舍房1小時還「剃頭」，台南看守所今天強調，已比對監視器畫面，楊未與相關案情人士有接觸，但管理員確實有管理疏失將處分。

台南看守所針對此事說明，翁茂鍾與楊博賢在4月2日晚間分別被送到台南看守所，各自收押於孝二舍，都是禁見房，但兩人並沒有同一房，6日要完成2人新收程序，當天上午陸續從孝二舍將2人帶往接收中心，管理員不慎將同樣也禁見的楊博賢帶往忠二舍的走廊理髮，之後發現他是禁見被告，緊急將他送回孝二舍。

所方也調閱當時楊博賢經過的地方所有監視器畫面，包括9點40分，楊被帶離孝二舍，到接收中心辦理相關程序，再帶往忠二舍走廊理髮，管理員這時發現楊是禁見被告，10點40分才又將其帶回孝二舍。

所方強調，楊被帶離孝二舍的這1小時，均未與相關案情人士接觸，希望外界不要妄加揣測。但該名周姓管理員犯下管理疏失，也會予以處分，同時，今後也會檢討內部管理改善措施，針對禁見收容人身分辨識，將製作專屬背心，以服裝標示身分，避免再出錯。

(中時 )