久旱不雨，全台各水庫蓄水量創新低。南投縣仁愛鄉的「霧社水庫」，有碧湖的美譽，因此又稱為「霧社碧湖」，弘光科技大學智慧科技學院近日出動空拍機，發現霧社水庫因乾旱加上長年淤積，使得原本的綠水美景變調，整個水庫底泥沙裸露龜裂，有如沙漠，當地飯店業者說，原本標榜水岸第一排，現在實在說不出口。
霧社水庫於1957年完工，因環山圍繞，湖面波光粼粼，環繞的青山倒映在湖面上，景色秀麗迷人，加上常有雲霧壟罩，先總統蔣公便將此命名為「碧湖」，是當地的觀光景點。
不過今年受乾旱影響，霧社水庫美景逐漸變調，弘光科大智慧科技學院的無人機訓練中心日前出動空拍機，只見霧社水庫幾乎見底，塔羅灣的溪水量也大幅減少，本該是蓄水範圍，如今只剩下大片乾涸龜裂的泥砂地，以往青山綠水美景已不復見，猶如沙漠般荒涼，畫面中唯一有水的地方只剩下水庫壩體前，令許多前去觀光的民眾看了相當難過。
當地的飯店業者感嘆，因氣候變遷的關係，霧社水庫早已沒有過去雲霧繚繞的景象，久旱不雨造成湖底裸露龜裂，有些地方則長出雜草，業者說，自己的飯店原本標榜湖邊水岸第一排，現在實在說不出口。
(中時新聞網)
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