久旱不雨，全台各水庫蓄水量創新低。南投縣仁愛鄉的「霧社水庫」，有碧湖的美譽，因此又稱為「霧社碧湖」，弘光科技大學智慧科技學院近日出動空拍機，發現霧社水庫因乾旱加上長年淤積，使得原本的綠水美景變調，整個水庫底泥沙裸露龜裂，有如沙漠，當地飯店業者說，原本標榜水岸第一排，現在實在說不出口。

霧社水庫於1957年完工，因環山圍繞，湖面波光粼粼，環繞的青山倒映在湖面上，景色秀麗迷人，加上常有雲霧壟罩，先總統蔣公便將此命名為「碧湖」，是當地的觀光景點。

「弘光科技大學」智慧科技學院日前出動無人機空拍，只見霧社碧湖幾乎見底，大片土砂盤據，宛如沙漠一般。（圖／弘光科技大學智慧科技學院授權提供）

不過今年受乾旱影響，霧社水庫美景逐漸變調，弘光科大智慧科技學院的無人機訓練中心日前出動空拍機，只見霧社水庫幾乎見底，塔羅灣的溪水量也大幅減少，本該是蓄水範圍，如今只剩下大片乾涸龜裂的泥砂地，以往青山綠水美景已不復見，猶如沙漠般荒涼，畫面中唯一有水的地方只剩下水庫壩體前，令許多前去觀光的民眾看了相當難過。

從空拍機畫面中可見，唯一有水的地方只剩下水庫壩體前。（圖／弘光科技大學智慧科技學院授權提供）

原本應該滿水的霧社碧湖，如今水已乾涸，甚至長出大量雜草。（圖／飯店業者授權提供）

漂亮的霧社碧湖水已見乾涸。（圖／飯店業者授權提供）

當地的飯店業者感嘆，因氣候變遷的關係，霧社水庫早已沒有過去雲霧繚繞的景象，久旱不雨造成湖底裸露龜裂，有些地方則長出雜草，業者說，自己的飯店原本標榜湖邊水岸第一排，現在實在說不出口。

弘光科技大學 智慧科技學院授權提供

(中時新聞網)