曾演出《霹靂嬌娃》、《追殺比爾》、《芝加哥》等電影的華裔女星劉玉玲（Lucy Liu），可說是好萊塢最知名的亞裔臉孔，52歲的她仍保養得宜，近日，她登上雜誌封面，拍攝一系列大片，狀態好到驚豔不少人。

劉玉玲近日替雜誌《Women's Health》拍攝一系列運動大片，只見她穿上各種運動內衣，大秀性感好身材，小腹平坦無贅肉，完全看不出52歲，讓網友看了都驚艷不已。

劉玉玲52歲仍維持好身材。(圖／翻攝自《Women's Health》)
劉玉玲52歲仍維持好身材。(圖／翻攝自《Women's Health》)

其實，劉玉玲一開始因為亞裔臉孔，在好萊塢並不吃香，但她不放棄堅持夢想，終於因為電視劇《艾莉的異想世界》，讓她一夕成名，在劇中飾演亞裔律師吳玲，精湛的演技、幹練嗆辣的亞洲女子形象，給觀眾留下深刻印象，更獲得艾美獎喜劇類最佳女配角的提名。

除了電視劇外，在電影方面也發光發熱，最經典的作品就是和卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）、茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）合演《霹靂嬌娃》系列，讓她成為風靡全世界的三名嬌娃之一。

劉玉玲曾入選過《時人People》雜誌全球最美 50 人之一，也被譽為「好萊塢最美華裔女星」，更被美國觀眾票選為「最受喜愛的女演員」，是現在片酬最高的華裔女星。

而不僅演藝事業亮眼，劉玉玲也多才多藝，多次開過畫展，還精通射箭、刀棍、騎馬、攀岩、跳舞和拉手風琴等。2015年她選擇透過代理孕母的方式生下兒子，成為單親媽媽。

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(中時新聞網)

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