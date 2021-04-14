曾演出《霹靂嬌娃》、《追殺比爾》、《芝加哥》等電影的華裔女星劉玉玲（Lucy Liu），可說是好萊塢最知名的亞裔臉孔，52歲的她仍保養得宜，近日，她登上雜誌封面，拍攝一系列大片，狀態好到驚豔不少人。

劉玉玲近日替雜誌《Women's Health》拍攝一系列運動大片，只見她穿上各種運動內衣，大秀性感好身材，小腹平坦無贅肉，完全看不出52歲，讓網友看了都驚艷不已。

劉玉玲52歲仍維持好身材。(圖／翻攝自《Women's Health》)

其實，劉玉玲一開始因為亞裔臉孔，在好萊塢並不吃香，但她不放棄堅持夢想，終於因為電視劇《艾莉的異想世界》，讓她一夕成名，在劇中飾演亞裔律師吳玲，精湛的演技、幹練嗆辣的亞洲女子形象，給觀眾留下深刻印象，更獲得艾美獎喜劇類最佳女配角的提名。

除了電視劇外，在電影方面也發光發熱，最經典的作品就是和卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）、茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）合演《霹靂嬌娃》系列，讓她成為風靡全世界的三名嬌娃之一。

劉玉玲曾入選過《時人People》雜誌全球最美 50 人之一，也被譽為「好萊塢最美華裔女星」，更被美國觀眾票選為「最受喜愛的女演員」，是現在片酬最高的華裔女星。

而不僅演藝事業亮眼，劉玉玲也多才多藝，多次開過畫展，還精通射箭、刀棍、騎馬、攀岩、跳舞和拉手風琴等。2015年她選擇透過代理孕母的方式生下兒子，成為單親媽媽。

⚡️ @LucyLiu is WH's May cover star! It’s all about the mind-body connection for the actress and mom, who stays centered through meditation, sweat, and hobbies that make her happy—and who's decided that speaking out is the healthiest thing she can do. https://t.co/U9m4kIEZdO pic.twitter.com/Pvf6AR34BY — Women's Health (@WomensHealthMag) April 13, 2021

(中時新聞網)