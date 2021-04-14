苗栗縣長徐耀昌赴後龍仁德醫專參加就業博覽會

苗栗後龍仁德醫專14日上午舉行就業博覽會，共有39個各類廠商到校設攤招攬新血，其中包括28所醫療院所，幾乎涵括新竹、苗栗、台中等地區重要醫院，可見仁德醫專畢業學生普偏受到各醫院歡迎，苗栗縣長徐耀昌特地到場祝賀畢業生們能學有所長，找到適合自己的好工作。

仁德醫專建校歷史攸久，是苗栗縣內唯一醫事專科學校，從過去就培養許多優秀醫事人材，在竹苗中地區醫療機構服務。校方秉持「仁心德術、博施濟眾」校訓，培育具有「健康照護」專業技能與服務熱誠之人才，並強化學生實務技能與相關證照的取得，達成「畢業即就業」之教育目標。

後龍仁德醫專14日上午在學校球場舉行就業博覽會，包括新竹、苗栗、台中地區各大醫療院所都場設攤招募新血。（謝明俊攝）

頭份尚順君樂飯店也前來招攬新血輪加入。（謝明俊攝）

目前教育部針對5年制專科學校，特別推出「展翅」計畫，學生在專4、專5期間，認養企業提供學生每月至少6千元的生活助學金或是實習津貼，畢業後可取得正式職缺就業。教育部提供學生在學學雜費全免的就業獎助金，讓學生安心就學，109學年度，仁德醫專共計有33位學生獲得教育部核定，估計畢業後2年就可賺到人生第1桶金。

仁德醫專畢業生向來是各大企業爭相延攬的對象，校方14日上午在校內「飛耀體育場」舉辦「2021適才適所-仁德優先」校園徵才博覽會，共吸引39個廠商、機構到場設攤，其中包括了28所醫療院所，幾乎涵括了竹苗中三縣市的各大醫院。

苗栗縣長徐耀昌到場祝賀畢業生們都能找到適合自己的工作。（謝明俊攝）

仁德醫專董事長鍾佳穎接任後全力推動校務。（謝明俊攝）

仁德醫專近年護理師國考考照通過率為全國最優，考照率高達9成，醫事檢驗科國考成績優異，通過張數近百張！仁德醫專校長黃柏翔表示，取得「證照」，就是「就業」保證，校方向以「務實致用」為教育目標，深化學生的專業技能，避免學用落差，藉由就業博覽會，可讓廠商與畢業同學面對面，把握應徵機會，讓就業者與求才者能「人盡其才」、「才適其所」。

(中時 )