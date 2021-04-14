陳時中表示，款項的使用上，比較大的一筆是罹難者家屬，我們會給他一筆現金，讓他做生活輔助。（衛福部提供／林周義台北傳真）

太魯閣號日前出軌，造成多人死傷。衛福部為此設立募款帳戶，截止昨晚已募得9億6840萬7762元，共計有34萬多筆捐款。部長陳時中表示，全額款項將100％用在4種受影響對象，包括罹難者及傷者、家屬、目睹的乘客、以及救災人員，會協助看心理醫生、小孩念大學、法律扶助等，預計使用的對象超過1000人。

陳時中表示，捐款帳戶是捐的人很多，衛福部負責收起來，讓社會的愛心分配好。截至昨天晚上，共募得9億6840萬7762元，這些錢都會用在受影響對象身上。

4種對象除了罹難者及傷者，還有罹難者的家屬、重傷者的家屬，以及目睹的乘客。陳時中表示，這些乘客可能沒有受傷，但是心理創傷大，另外還有救災人員，有些人員是還沒有經過歷練的，心理上也有創傷。他強調，款項不會用在行政費用或政府本來就該出的錢，而是外加的用途。

陳時中表示，款項的使用上，比較大的一筆是罹難者家屬，我們會給他一筆現金，讓他做生活輔助，因為有些人本來是家庭的生活支柱、經濟來源，這部分至少要花3分之1的錢。另外，罹難者和家屬還有其他的需要，例如有些人孩子還小，我們也會幫助他們大學畢業。對於需要教育支柱者，我們會設立信託帳戶，和教育部計算不同年齡層需要的生活費、學雜費，將來從帳戶支持到他們大學畢業。

心理重建方面，陳時中表示，分成2個部分，一部分會直接支付給受影響的人，例如讓他們去看心理醫師等，另也會委託縣市政府辦理團體心理諮商課程，這個部分就沒有直接給錢。

若有法律問題，陳時中表示，我個別的家屬、傷者有需要可以來申請，要打官司，或是透過我們的幫助去找法律扶助的，若是自己要去大，也會提供法律費用。

陳時中表示，衛福部有個案子叫「一戶一社工」，重大社會災難的時候就會啟動，我們現在也在調查個別的家庭需要，有些需要可能是我們沒有想到的，經調查會提到委員會討論，並進行分配。目前這些使用方式是初步的方向，下禮拜 和監督委員會討論才會定案，預計會使用到的對象超過1000人。

(中時 )