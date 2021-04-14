本名江品儀的命理師江嘉葉，被控與2個兒子共同虐待印尼籍女看護移工，2016年6月，不堪受辱竟從住家4樓跳樓逃跑，後經社工發現異狀，檢警介入調查，整起案件因而曝光，二審法院依人口販運防治法判處江婦等3人徒刑10月，得易科罰金，民事部分，士林地院日前判處應賠償印尼女移工50萬3000元。

2018年張韶涵與范瑋琪上演「雙姝怨」，被命理師江品儀「消費」，還杜撰「仙女送公文」的話題，引發網路熱議，之後卻被爆出自己不給女移工吃飯，逼迫女移工從早上7點工作到深夜2點，還要跪著、蹲著用手掌「輸真氣」給江女。

女移工難忍受虐，經過2個月竟為了逃跑，從4樓窗戶攀爬外牆不慎墜樓，後雖撿回一命，也讓江女虐待移工一事曝光，女移工則因江女惡行暴瘦12公斤，一審雖獲判無罪，但二審高等法院改判母子3人有罪，依人口販為防治法、傷害等罪，各判處母子3人徒刑10月，得易科罰金，而女移工則提出日記作為證據，詳述遭虐過程，求償85萬3000元。

法院衡量，江女等人曾謊報女移工逃跑，加上驗傷證明，認定確實有毆打情事，但江女的兒子曾猥褻部分，以及不給食物吃部分，罪證不足，判決江女母子3人，須連帶賠償女移工50萬3000元，可上訴。

(中時 )