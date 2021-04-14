歐洲第二大廉航公司易捷航空(easyJet)周三表示，預計從五月底開始會看到更多的飛行航班；易捷的看法打消了人們對歐陸第三波疫情的擔憂，其認為將影響到夏季的旅遊業反彈。
易捷表示，多數國家正規畫在五月重新恢復數個航線，並預期在五月底會快速增加。易捷並預估在今年4月至6月間，公司飛行能量將達到2019年同期的20%。
重返大規模的飛行，將有助於航空公司重振財務。易捷從去年十月至今年三月底，其飛行能量僅為2019年水準的14%。
該英國航空公司表示，在公司進行了比分析師預期更大的成本刪減之後，在截至三月底的過去六個月，預計稅前虧損將來到6.9億英鎊(約9.50億美元)至7.3億英鎊之間。
易捷指出，公司有29億英鎊的流動性，處於有利位置，能從增加的飛行中復甦。
然而旅遊何時能重啟，依然充滿不確定。英國政府上周提出一夏季旅遊計畫，但是沒有點出旅遊重啟的確切日期，也沒有列出開放旅遊的國家名單，讓旅遊業大失所望。
(時報資訊)
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