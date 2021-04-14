14日韓股，雖受新冠疫情創新高影響，但外資積極買超下，KOSPI指數收3,182.38點，上漲13.3點，漲幅0.42%，並創元月25日以來，最高收盤價位。同時，韓元單日升值幅度也創兩個月新高，韓國公債殖利率則下降。

三星電子平盤，電池製造業者LG化學與三星SDI分別上漲3.34％和1.01％。

LG電子曾上漲4.8％並來到一周高點，但最後僅收漲2.54%。因傳出LG與有策略合作的加拿大汽車供應商麥格納國際（Magna International Inc），將與Apple簽約打造電動車。

根據韓國政府14日最新統計，新確診者為731例，並又創元月以來單日最高紀錄。

三星證券表示，市場把擔憂從原先的通貨膨脹，慢慢轉移至公司財報上，此外，外資動向以及弱勢美元也是關注焦點。

外資買超1046億韓元，約0.94億美元。

美國3月消費者物價指數(CPI)上漲0.6％，且創2012年8月以來最大漲幅。由於通膨增加並未失控，故公債殖利率沒有異常表現。

最新匯價，目前1美元可兌換 1,116.6韓元，韓元升值0.83％。

韓國3年期公債殖利率，下降3.5個基準點至1.104％。

(時報資訊)