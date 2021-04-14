進入第二季，摩根投今舉行第二季展望說明會！摩根投信分析，從景氣週期的角度來看，目前仍屬經濟長的初期階段，通膨相對溫和，所以投資人這時應加碼風險性資產，並擴大自己的投資範圍，才能掌握多元輪動的投資機會。今年FED不會採取減債，而通膨的議題不會持續對風險性資產造成威脅，因為經濟結構性的問題，會抑制通膨力道。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，今年投資人看到的通膨可能只是暫時回溫，關鍵就在於新冠疫情目前仍在發展階段，它仍有可能打亂全球經濟復甦，影響通膨升溫的進程。此外，即使拜登政府已經通過了紓困方案，但預計要到明年底，才有可能把美國的失業率拉低到4%下。換句話說，在美國尚未達到充分就之前，通膨不會演變到失控。

林雅慧補充，在全球經濟復甦的過程中，通膨上升是必然的現象，預計未來的一年到一年半，美國十年期公債殖利率可能會上揚到2%至2.5%，因此預期聯準會將在今年第四季討論縮小量化寬鬆的規模，並從明年第一季開始逐步實施減債措施。

林雅慧分析，第二季最佳的投資策略就是加碼風險性資產，在資產配置上則是「股優於債」。根據歷史數據統計，當美國通膨在低水準上升的時候，包括美國股票、全球股票高收益債與新市場債的表現都較佳。對投資人說，這代表可投資的選項更多。

(時報資訊)