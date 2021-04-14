因半導體晶片的供應有所改善，美國通用汽車（General Motors）位於田納西州的跨界休旅車組裝廠將較原先預期提前復工。

通用汽車的Spring Hill組裝廠將於下周一恢復正常生產，較上周四宣布的4月26日提前一周。這座組裝廠負責生產通用GMC Acadia與凱迪拉克XT5/XT6跨界休旅車。

通用發言人將時間表的調整歸功於近來供應方面的改善。全美汽車工人聯合會（The United Auto Workers）周二已經向Spring Hill組裝廠逾2,800名計時工人通知復工計畫的調整。

通用的墨西哥廠下周也不會暫停生產Chevrolet Blazer車款。受晶片短缺影響，通用上周宣布包括該墨西哥廠在內的北美廠將擴大停產。

不過，其他位於密西根、堪薩斯和加拿大的組裝廠，仍將維持原訂的停工計畫不變。

通用汽車發布電郵聲明表示：「在我們於4月8日上周四宣布停產的消息後，通用的供應鏈組織便強化與我們供應基地的合作，以減緩近來半導體缺貨對Spring Hill和墨西哥Ramos組裝廠造成的影響」。

(時報資訊)