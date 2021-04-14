全球製鞋龍頭寶成集團旗下跨界成立的「YYsports概念店」，看中新竹市高消費力，設立全台首處據點「YYsports竹科概念店」，260坪的挑高設計空間，販售各品牌球鞋衣服，還設置路跑實驗室，270度環景拍攝「子彈時間」等器材。

市長林智堅14日參觀「YYsports竹科概念店」，YYsports特地展示路跑實驗室，透過冷暖器與水霧搭配，讓來店消費者不用出國，在台灣體驗在不同氣候下路跑。

另外，該店還有網拍熱點「子彈時間」，模擬棒球場270度環形投影小劇場，拍攝出270度立體照片。

產發處表示，體育署調查，新竹市每周規律運動的人口比例高達80％，全國排名第三，同時新竹市高所得也具極高消費能力，YYsports竹科概念店鄰近新竹科學園區，以園區工作者為目標族群，提供運動休閒、親子娛樂等不同元素，帶給市民全新運動體驗，也期盼成為新竹市家庭假日休閒的新去處。

YYsports台灣區總經理王文欣表示，該店是從製造商跨界成為通路商的第一步，作為集團跨入零售的先鋒，因集團內寶悍運動平台在新竹深耕多年，決定從新竹出發，提供多元課程供消費者選擇，寒暑假也有專屬小孩營隊，帶領孩子們體驗各種運動。

另外，YYsports也將在新竹舉辦鬥到底3對3籃球賽，更將在竹市舉辦人車接力賽Hood To Coast。

產發處表示，為吸引更多企業到新竹市投資，市府不只積極完善各項基礎建設，也透過租稅優惠、創新研發補助等措施，鼓勵企業到投資，同時結合科技部、科管局、台肥、中油及產學研各界資源，推動包括藝文高地共36公頃土地的「竹科X」產業園區，希望打造下個世代的創新產業園區，一起為台灣新創與科技產業的發展共同努力。

(中時 )