今（2021）年為全球交易所第七屆「性別平權敲鐘」（Ring the Bell for Gender Equality）活動，台灣證券交易所躋身與全球超過100家交易所夥伴，聯合響應此全球重要倡議，分別以宣導會或敲鐘儀式等代表性活動，承諾推進證券市場性別平權。此舉獲得世界交易所聯合會（WFE）4月份專欄報導，有效提升台灣國際地位。

「性別平權敲鐘」是由世界銀行國際金融公司（IFC）、世界交易所聯合會（WFE）、聯合國永續證交所倡議組織（SSE）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）、聯合國婦女署（UN Women）、金融業婦女平權組織Women in ETFs共同發起的活動，旨在強化大眾對於婦女經濟賦權的認知，縮小兩性經濟差距。

證交所3月15日由董事長許璋瑤及總經理簡立忠，率領全體一級主管，齊聚響應2021年全球交易所「性別平權敲鐘」活動，呼籲全體證券市場參與者，共同採取實質行動促進兩性平權。此前，證交所亦透過線上舉辦之「公司治理評鑑宣導會」，肯定各上市櫃公司長期以來為提升公司治理及性別平等的共同努力，並鼓勵業界持續促進永續經營、改善董事會性別結構。

賦予兩性平等的經濟權力，是實現永續發展的重要因素，我國政府與民間長期合作致力推展女性權益，目前不論在職場、生活或投資環境上，臺灣在兩性平權及永續發展方面的成果，均備受國際肯定。依據世界銀行或聯合國之最新評比，我國性別平等表現均為亞洲之冠；去年臺股也在亞洲公司治理評鑑中獲得歷來最佳成績，並在道瓊及富時之新興市場永續指數權重中穩居第一。

證交所此次響應「性別平權敲鐘」活動，也與全球交易所夥伴聯合曝光，活動資訊及照片另刊載於世界交易所聯合會網站，有效展現臺灣推動性別平等及促進婦女經濟參與成果，並提高我市場之國際能見度。

(工商 )