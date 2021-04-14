明星夫妻檔黃曉明和Angelababy（楊穎、Baby）近年頻被傳婚變，不過兩人都沒主動說明，婚姻狀態讓外界霧裡看花，而Angelababy今（14日）則被陸網曝光，她大方頂著素顏、帶著4歲兒子「小海綿」和友人聚餐，Baby和朋友邊吃東西邊聊天，看起來心情很好。

陸網今傳出一系列野生Angelababy與4歲兒子「小海綿」照，只見Baby大方頂著素顏、放下長髮，帶著4歲兒子「小海綿」和友人聚餐，Baby和朋友邊吃東西邊聊天，她一下大笑、一下又用手遮臉，同時，Baby也隨性地拿桌上的香蕉來吃，看起來相當放鬆、心情很不錯。

Baby大方頂著素顏和友人聚餐，她不時大笑、用手遮臉，看起來心情很不錯。（圖／取材自新浪娛樂）

沒化妝的Baby五官依舊端正，除了膚色較蠟黃，其他都沒有太大的差別。而穿著帽T的小海綿則是在旁玩耍，途中他似乎遇到不開心的事情，鼓著嘴回到媽媽和阿姨的身邊訴苦，模樣相當可愛。

其實黃曉明和Angelababy日前才被傳出，有意以3700萬人民幣(約台幣1.6億)的低價，賣掉湖北武漢的豪宅，針對傳聞，夫妻倆都沒有對外回應，儘管婚變傳聞頻傳，不過黃曉明則懶理外界紛擾，在2月底Baby迎接32歲生日時，他還浪漫地選在0點32分，呼應Angelababy過32歲生日，黃曉明發文寫下：「生日快樂」，不過黃曉明相較於去年寫「媳婦兒，生日快樂」，文末還附上1顆愛心，這回發文語氣顯得冷靜，還少了對Baby的稱呼，也讓黃曉明和Baby的夫妻情再度引發討論。

(中時新聞網)