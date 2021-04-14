外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會、歐洲經貿辦事處及台灣金融研訓院今天辦理「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的「供應鏈重組暨中小企業金融」（Supply Chain Restructuring and SME Financing）線上研討會。外交部長吳釗燮特別歡迎歐盟首度共同擔任GCTF主辦方，彰顯彼此維護供應鏈安全及透過GCTF帶領世界前行的共同利益與目標；德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）親自上線觀摩，為德國首次參與GCTF活動。

吳釗燮致詞表示，全球疫情大幅改變並加速全球產業供應鏈重組，本場研討會目的即是促進各國對話與合作，共同打造更加強韌多元的產業供應鏈。

吳釗燮強調，台灣在疫情來襲前，就已積極深化與美國、日本及歐盟等理念相近國家的經貿夥伴關係，並尋求提升供應鏈的多元性以因應可能的各種危機。疫情爆發後，台灣也迅速採取多項經濟紓困計畫協助我國中小企業，讓台灣去年的經濟成長再次位居亞洲四小龍之首。我們希望藉由此次GCTF研討會與各國分享台灣經驗，讓理念相近國家在後疫情時代一起站穩腳步，並在民主、自由、人權及法治等共享價值下，讓彼此經貿夥伴關係更為強健。

AIT處長酈英傑於致詞中表示，為鞏固關鍵供應鏈，我們冀望與理念相近的國家，以及同樣秉持信任、法治等相似價值，並強力保護智慧財產權的夥伴共同合作。我們相信這些共享價值將進一步使印太地區的社群和經濟更加富饒。

(中時 )