台灣對大陸出口依存度再創新高，商總主席賴正鎰14日疾呼，台灣除加速爭取加入RECP與 CPTPP外，更應深化兩岸經貿合作，他也再次強烈呼籲，兩岸應儘快回到九二共識，恢復正常溝通管道，才能維持穩定和平交流。

不管是依據我財政部海關進出口統計、還是根據大陸的海關總署公佈的最新外貿數據，賴正鎰指出，對大陸出口依賴已經達到44.3％，台灣成為大陸最大的進口來源地區。台灣占大陸總進口比重約9.35％，顯示，台灣對陸的依賴程度持續加深。

同時，賴正鎰指出，大陸對「一帶一路」沿線國家、RCEP交易夥伴進出口分別增長21.4％、22.9％，RCEP成員貿易額占大陸外貿進出口總值的31.5%。相對的，台灣2021年首季對東協國家出口貿易達160億美元，成長22.2%，而RECP預計2022年就要生效，建議政府在拓展國際經貿發展之時，也要兼顧經營有成之大陸市場，延續兩岸經貿共存共榮。

賴正鎰表示，當歐美日等國家都還陷在新冠肺炎疫情風暴，尚未有回穩之際，大陸2020年進出口總值都創下歷史新高，大陸繼續跑在前面，成為全球主要經濟體唯一外貿正成長的國家，台灣更沒有理由不跟大陸往來，兩岸互相投資相關限制應該要設法鬆綁，而非更嚴格才對。

賴正鎰也進一步建議，台灣應該與大陸更加維繫緊密關係，除了加強外資的招商引資外，也要鬆綁陸資來台投資等諸多限制，讓台商能透過兩岸合作，增加更多國際商機，也有助於台灣爭取加入RECP與CPTPP的機會。兩岸只有維持穩定交流與發展，繼續在「九二共識」下推動兩岸經貿與文化往來，同時加速通過兩岸協議監督條例、服貿、貨貿等，才能避免台灣遭邊緣化。

(工商 )