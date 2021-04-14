除了亞灣「特貿三」等2個公告中的招商案之外，高雄市政府規劃再推出「捷運岡山路竹延伸線RK1站周邊商業區土地開發案」等6個促參及開發案件，從4月份開始，陸續公告招商，希望能夠引進民間投資203.63億元。

高雄財政局14日表示，高雄市政府推動促參及開發案件，自2015年至2018年，都獲得財政部頒發招商卓越獎，在中央及地方政府中名列前茅，然而，近年卻發生衰退情形，尤其2020年的民間投資金額僅4.76億元，六都排名最後。

財政局指出，高市府2020年9月起，開始推動改革方案，將過去由高市府內機關代表組成的促參推動小組，轉型成立「促參推動委員會」，聘請具豐富實務經驗外部專家學者擔任委員，提供最貼近市場、最接地氣的專業諮詢，以及最公開透明的招商資訊。

「促參推動委員會」召集人由高雄副市長林欽榮出任，定期召開促參推動委員會議，實質討論發現問題，跨局處問題即時處理，以最有效率的方式，加強促參及開發案件的推動。

財政局說，透過這樣的改革，高雄市政府2021年1月的地上權招商案件，立即展現初步成效，2件地上權開發案分別由新光人壽、全聯實業得標，預計民間投資金額共26.14億元，數字已達2020年的5倍多。

高雄財政局表示，對高雄來講是轉型之鑰、位在高雄5G AloT新創園區的「特貿三」都市更新案，還有首件捷運聯開的「高雄捷運O4站周邊土地開發案」，目前正公告招商中，吸引了許多開發業者的目光，未來如果脫標，預計可引進民間投資金額約391.48億元。

財政局說，在高市府各局處的努力下，預計今年還會陸續推出「捷運岡山路竹延伸線RK1站周邊商業區土地開發案」、「興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施BOT案」、「仁武垃圾資源回收廠ROT」、「岡山垃圾資源回收廠ROT」、「南區綠能發電示範廠ROT」、以及「捷運橘線大東站北側商業區土地開發案」等6案的促參及開發案件。

財政局表示，在「捷運岡山路竹延伸線RK1站周邊商業區土地開發案」打頭陣，4月公告招商之後，一直到今年12月，將陸續推出，如果全部脫標，預計可引進民間總投資金額達203.63億元。

(工商 )