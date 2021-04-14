文傳會副主委鄭照新。(黃福其攝)

針對台鐵太魯閣號慘案，國民黨下午開中常會邀國立陽明交通大學運輸與物流管理學系榮譽教授馮正民專題演講「政府風險意識與管理」。黨主席江啟臣致詞時引用媒體民調結果，質疑民眾對政府做好台鐵改革工作缺乏信心，並要求蔡英文總統拿出實際行動，改革台鐵，而不該只在意社群媒體的觸及率。

江啟臣指出，太魯閣408列車出軌重大意外，國人餘悸猶存。根據 TVBS最新民調，有55％受訪民眾對台鐵未來提升旅客安全缺乏信心，另有55％受訪者對政府做好台鐵改革工作缺乏信心，他呼籲民進黨政府不應輕忽這些民意。

江啟臣說，蔡英文應該關注台鐵的事故發生機率，而不是社群媒體的觸及率，要用實際的行動，改革台鐵，提高台鐵的運輸安全。

馮正民說，台鐵受限組織框架，所有人事、預算都受到立法院牽制，他為台鐵抱屈，若要談台鐵公司化，除了在法令制度須給台鐵身分，負債如何清算、員工權力保障等等，都要分短、中、長期來做，最好由立法院透過制定法令，再由行政單位推動。

文傳會副主委鄭照新說，中常會中也有中常委提出善款捐獻流向的專業性，因只有一部份用在災民身上，建議成立防貪防弊小組，要進行相關研究。江啟臣指示要深入研究與了解。

此外，由於有不分區立委主張將太魯閣號直接受創第8節車廂移到228 公園，供後人紀念憑弔，被綠媒質疑國民黨把此案扯上228。中常委林金結、江碩平在中常會指部分不分區立委針對時事發言，容易引起爭議，為了避免被外界見縫插針，建議黨中央開課，專案輔導不分區立委加強回應技巧。鄭照新說，江啟臣認同對外發言要謹慎，會請黨團提醒不分區立委。

(中時 )